Mit dieser Lesart sind nicht alle Genossen einverstanden: «Es war klar abgemacht, dass sie nach dem Präsidium der Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) Ende 2017 geht. Das ist auch so protokolliert», sagen SP-Mitglieder. Ihren Namen wollen sie nicht in der Zeitung lesen, um nicht als Nestbeschmutzer zu gelten. Bei einem frühzeitigeren Rücktritt hätte Leuteneggers Nachfolgerin bis zu den nächsten Wahlen zwei Jahre Zeit gehabt, um sich in Bundesbern einzuarbeiten. Das ist nun nicht der Fall. «Wenn es darum geht, den SP-Sitz möglichst zu sichern, wäre mehr Zeit besser gewesen», sind die Kritiker überzeugt. Leutenegger aber mache, was sie wolle. «Auf die Chancen einer jungen Frau wird nicht geachtet – so viel zum Thema Frauenförderung.»

«Hartnäckig, hochkompetent»

Der Schritt, nun anderen Platz zu machen, ist der in Augst wohnhaften Leutenegger offensichtlich nicht leicht gefallen. Seit insgesamt 23 Jahren politisiert sie unter der Bundeshauskuppel und gilt dort als einer der wenigen Politiker aus der Region Basel mit Einfluss. «Ich bin keineswegs amtsmüde», betont Leutenegger. Bis Ende Jahr will sie mit dem Aktienrecht und dem Versicherungsvertragsgesetz noch zwei Vorlagen zu einem guten Abschluss bringen. Hinzu kommt die Steuervorlage 17.

Die Baselbieter SP-Vizepräsidentin Caroline Rietschi lobt Leutenegger als «hartnäckige, hochkompetente Politikerin, die sozialdemokratische Anliegen in Bern beharrlich vertritt.» Um mit ihr auf Augenhöhe zu argumentieren, müsse man sehr gut vorbereitet sein. Leutenegger sei gewiss streitbar. «Ihr ging es aber immer um die Sache», stellt Rietschi klar.