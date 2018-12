Die Hölsteiner Gemeindeversammlung bot zwar viel Flüssiges, dennoch verlief sie langfädig. Erst nach knapp drei Stunden konnte Gemeindepräsident Gabriel Antonutti zum Schluss kommen: «Eine schöne Adventszeit und gute Nacht.»

Nicht weniger als fünf von neun Geschäften drehten sich um das liebe, teure Wasser. Insgesamt 3,7 Millionen Franken standen zur Debatte. Grossprojekte lösen in der Regel erschöpfende Diskussionen aus – nicht so in Hölstein. Rolf Tschudin, der zuständige Gemeinderat, hatte es in der bz vom 27. November auf den Punkt gebracht: «Wasser brauchen wir alle. Jeder ist froh, wenn er den Hahn aufdrehen kann und Wasser fliesst.» Damit hatte er wohl auch dem Souverän aus dem Herzen gesprochen. All diese Traktanden passierten mit grossem Mehr ohne Gegenstimme.