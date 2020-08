Deckbelag und Umbau von Bushaltestellen führen zu Sperrungen der Nunningerstrasse

Auf der Nunningerstrasse wird im Bereich des Fusswegs zur Reformierten Kirche bis zum Baugebietsende

der Deckbelag eingebaut. Dies dauert vom 6. September 2020, 6 Uhr, bis am 7. September 2020, 6 Uhr. Der Busverkehr wird in dieser Zeit eingestellt, der Individualverkehr wird umgeleitet. Dies schreibt die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion in ihrer heutigen Mitteilung.

Bei nassem Wetter in diesem Zeitraum können die notwendigen Arbeiten nicht durchgeführt werden. Dann würde sich das Ganze verschieben. Der Alternativtermin ist von Sonntag, 13. September, 6 Uhr, bis Montag, 14. September, 6 Uhr.

Hindernisfreie Bushaltestellen in der Nunningerstrasse

Die Bushaltestellen «Neutal» und «Im Seefeld» werden in einem weiteren Schritt hindernisfrei ausgebaut. Dazu wird die Nunningerstrasse im Bereich Treppe beim Talweg bis zum Baugebietsende zwei mal komplett gesperrt: Von Montag, 14. September, 8 Uhr, bis Freitag, 18. September, 16.15 Uhr und von Montag, 28. September, 8 Uhr, bis Freitag, 2. Oktober, 16.15 Uhr.

Für diese beiden Zeitfenster sei gemäss Mitteilung eine Umleitung signalisiert. Der Busbetrieb auf der Nunningerstrasse werde zudem während den Bauarbeiten jeweils zwischen 8 und 16.15 Uhr eingestell.