Noch stehen grosse Mulden vor dem Landgasthof Adler in Kaiseraugst. Durch ein offenes Fenster im ersten Stock entsorgt ein Arbeiter Schutt. Das Gebäude wird seit Herbst totalsaniert. «Die Arbeiten sind bisher zügig vorangekommen», sagt der künftige Pächter, der Baselbieter «Beizenkönig» Toni Brüderli. Der Rückbau im Innern sei grösstenteils abgeschlossen, das Gebäude befinde sich praktisch im Rohbau.

Demnächst kann also mit dem neuen Innenausbau begonnen werden. Im Juni dann, so der «aktuelle und ehrgeizige Zeitplan», so Brüderli, soll das Traditionsrestaurant wieder aufgehen.

Brüderli übernimmt

Die Kaiseraugster Ortsbürger hatten den leerstehenden Landgasthof im Sommer 2016 für rund 2,2 Millionen Franken gekauft. Ein Jahr darauf bewilligten sie die umfassende Sanierung des Gebäudes und sprachen dafür noch einmal einen Kredit in der Höhe von über zwei Millionen Franken. Unter anderem werden die Fenster und Türen ersetzt, der Vorplatz zu einer Terrasse umgestaltet, eine neue Küche und neue Böden eingebaut sowie in den Obergeschossen Gästezimmer eingerichtet. Auch die Badezimmer werden komplett erneuert.

Toni Brüderli ist derzeit fast jeden Tag auf der Baustelle und schaut sich die Fortschritte an. Einerseits aus purem «Gwunder», wie er sagt. Andererseits, um eigene Ideen einzubringen. «Die Zusammenarbeit mit der Bauherrschaft und dem Architekten funktioniert toll. Es macht Spass», sagt Brüderli, der neben seinem Partyservice und Restaurant in der Liebrüti im Baselbiet auch noch das Restaurant im Muttenzer Pantheon und die «Kaserne» in Liestal betreibt.

Pächter will ein Zelt aufstellen

Der Gastronom überlegt sich, ob er an der Fasnacht – der «Chaiseraugschter» Umzug findet am 10. Februar statt – öffnen soll. Das hat er im letzten Jahr schon gemacht; die Fasnächtler dankten es mit ihrem Besuch. Brüderli weiss: Nachdem die «Sonne» im vergangenen Jahr endgültig geschlossen hat, ist die Beizen-Situation in Kaiseraugst noch dramatischer. «Das Restaurant Bahnhof ist nun das letzte im Dorf», stellt Brüderli fest.

Allerdings ist ein Fasnachts-Betrieb im Landgasthof selber derzeit undenkbar. «Das würde der Zustand der Innenräume nicht zulassen.» Brüderli denkt vielmehr an ein Provisorium, etwa in einem Zelt vor dem Gasthof – sofern die Mulden bis dann verschwunden sind. Der Entscheid fällt in den kommenden Wochen, ist aber sehr wahrscheinlich. So oder so: Toni Brüderli freut sich auf den Moment, wenn der Landgasthof in rund sechs Monaten die Türen definitiv wieder öffnet: «Wir spüren die Vorfreude auch im Dorf. Das ist ein schönes Zeichen.»