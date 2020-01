Der Anfang des Endes der Baustelle

Zwischen der Maiengasse und der Merkurstrasse ist die Baslerstrasse in Allschwil fast schon vollständig erneuert. Die Allschwiler werden aber noch bis Ende Jahr nicht ohne Behinderungen durch ihre Gemeinde fahren können, denn bereits am kommenden Montag fahren für den dritten und letzten Bauabschnitt die Bagger auf, zwischen Merkurstrasse und dem Morgartenring. Bis Anfang Juni werden Werkleitungsarbeiten in Fahrtrichtung Basel und das Trottoir erstellt. Danach finden quer über die Fahrbahn Leitungsarbeiten statt.

Aufgrund der engen Platzverhältnisse wird der Autoverkehr teilweise einspurig geführt. Der Verkehr kann nur in Richtung Basel fahren, vom Langmattweg her nur noch in Richtung Allschwil Dorf. Der Verkehr wird grossräumig über die Binningerstrasse und lokal über Quartierstrassen umgeleitet. Der Lindenplatz wird wegen Gleisverschiebungen für Autofahrer vollständig gesperrt. Die Fussgänger sollten mit Einschränkungen weiter der Baselstrasse entlang gehen können. Das Tram 6 wird von Juni bis August ab Morgartenring gesperrt sein. Es fahren Ersatzbusse.