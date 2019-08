Seit gut einem Monat läuft die neue Staffel von «Bauer, ledig, sucht ...» auf dem Schweizer Fernsehsender 3+. Mit dabei: Der Sissacher Cowboy Roger. Nach den ersten vier Folgen steht fest: Es geht kurios zu und her beim 39-Jährigen. Roger hat die Kennenlernwoche vorzeitig beendet und schickte seine Hofdame Stefanie nach Hause. Sie besitzt zwei Hunde – und die sind bei Roger auf dem Hof offenbar nicht erwünscht.

Sichtlich enttäuscht packte sie ihren Rucksack und trat auf ihrem Pferd den Nachhauseweg an.

Die ledigen Bauern treffen ihre möglichen zwei Hofdamen das erste Mal an der Stubete. Roger musste sich zwischen Patricia, 40, und Stefanie, 32, entscheiden. Der Cowboy, der auch als Bestatter im Familienunternehmen in Sissach mitarbeitet, hatte sich für die beiden Anwärterinnen eine Challenge überlegt.

Beim Bull-Riding wollte er herausfinden, welche Dame sattelfest genug ist, um sein Herz zu erobern. Er entschied sich für Stefanie. Die dunkelblonde Zürcherin bewegt sich wie Roger ebenfalls in der Western-Reitszene, doch begegnet sind sich die beiden noch nie.

Nicht einmal im romantischen Chalet knisterte es

Nach der Stubete schickte der Sender die Teilnehmer in die sogenannte Hof-Woche. Während es bei anderen Kandidaten knisterte, musste man kein Psychologe sein, um zu erkennen, dass Roger und Stefanie nicht auf derselben Wellenlänge sind.

Selbst bei einem Ausritt, der sie zu einem Chalet führte, in dem sie die Nacht verbringen sollten, bleibt die Romantik aus. Der Cowboy brachte sich in eine delikate Lage: Das Chalet hatte nur ein Schlafzimmer. Er spekulierte auf eine gemeinsame Nacht – doch sie machte ihm einen Strich durch die Rechnung:

Roger: «Gehen wir mal schauen, wo wir übernachten?»

Stefanie: «Oh, schau mal, ein Doppelbett. Sag mal Roger, wie hast du dir das vorgestellt?

Roger: «Ich kann schon aufs Sofa gehen. Das ist kein Problem für mich.»

In der jüngsten Folge vom vergangenen Donnerstag dann das Aus. Der (angebliche) Trennungsgrund: Stefanies Hunde. In der Wohnung sei er pingelig, sagt Roger, da toleriere er kein Stäubchen. So lautet jedenfalls die offizielle Begründung. Stefanie meinte nur lapidar: «Ich bin nicht gewillt, auf die Hunde zu verzichten.»

Sie kann seine Begründung nicht ganz nachvollziehen, vermutet, die Hunde könnten nur ein Vorwand gewesen sein, sie mehr oder weniger elegant abzuservieren. Auf Facebook spekulieren die Fans ebenfalls, ob die Tiere nur eine faule Ausrede waren. Der Sissacher wusste ja von Anfang an, dass Stefanie Hunde besitzt.

Aber wie geht es weiter, jetzt, wo es sich Roger mit beiden Hofdamen verspielt hat? Auf Anfrage sagt er, es bleibe spannend: «Ich werde in einer der folgenden Sendungen nochmals zu sehen sein.» Fortsetzung folgt!

Nächste Folge: Morgen Donnerstag,

8. August, 20.15 Uhr auf 3+.