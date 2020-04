Der Baselbieter Landrat tagte in Basel – historisches Ereignis im Zeichen von Corona

Schade, dass der Baselbieter Landrat den zuvor vermittelten Eindruck von mit hoher Ernsthaftigkeit gepaarter Flexibilität und Solidarität gestern nicht durchgehend aufrecht erhielt. Erst als zweites Kantonsparlament überhaupt traf sich die Legislative des Landkantons zu einer ordentlichen Sitzung, um sich schwergewichtig mit den Corona-Notmassnahmen auseinanderzusetzen. Sie tat dies, eine Premiere, auf Basler Kantonsboden, im Kongresszentrum der Messe Schweiz. Beides hatte zuvor ein hohes Mass an Zusammenspiel zwischen Regierung, Parlament, Landeskanzlei und Parteien bedingt. Landratspräsident Peter Riebli (SVP, Buckten) nannte den ungewöhnlichen Tagungsort eine «sinnvolle und pragmatische Lösung». Die Fraktionen ihrerseits beschränkten sich freiwillig in der Anzahl anwesender Landrätinnen und Landräte, um trotz der vielen coronabedingten Absenzen die Stärkeverhältnisse proportional zu achten. Für Regierungspräsident Isaac Reber war all das Beleg dafür, «dass unsere Institutionen auch im Krisenfall funktionieren».

Beim zentralen Thema zerfiel die Eintracht Also war alles angerichtet für eine Sternstunde in der Parlamentsdemokratie. Die 73 anwesenden Landrätinnen und Landräte verteilten sich über die Kongressbestuhlung, einige wenige trugen Gesichtsschutz. In der ersten Reihe sassen die fünf Regierungsmitglieder weit auseinander und ungewohnt mit dem Rücken zu den Fraktionen. Präsident Riebli mahnte einen disziplinierten Sitzungsablauf an.

Zu wenig Unterstützung für Härtefallregelung Bei der vom Landrat im Rahmen der ersten Notverordnung abgesegneten nicht-rückzahlbaren Soforthilfe für kleinere Unternehmen und Selbstständige fallen laut Rot-Grün zu viele Berufsgruppen «durch die Maschen». Mirjam Würth (SP, Frenkendorf) und Rahel Bänziger (Grüne, Binningen) erwähnten insbesondere Kita-Angestellte und Physiotherapeuten, die zwar arbeiten müssten, aber zu wenig Einnahmen generierten. Um diese ebenfalls zu unterstützen, brachte Urs Kaufmann (SP, Frenkendorf) im Namen seiner Fraktion eine ergänzende dritte Notverordnung ein, die eine flexible Härtefallregelung forderte. Bei FDP und SVP stiess die SP für diese «Klientelpolitik» rundweg auf Ablehnung. Selbst Grünen-Fraktionschef Klaus Kirchmayr (Aesch) hielt eine landrätliche Nachbesserung der Regierungsmassnahmen für «nicht adäquat». Trotz klarer Ablehnung im Landrat werde die SP auf diesen Bereich ein besonderes Augenmerk richten, kündigte sie in einer Medienmitteilung an.