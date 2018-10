Für die Landratswahlen taucht auf der SVP-Liste des Wahlkreises Pratteln ein bekanntes Gesicht auf: Meinrad Stöcklin, ehemaliger Sprecher der Baselbieter Polizei, will am 31. März 2019 ins Kantonsparlament gewählt werden. Der 51-jährige Frenkendörfer bestätigt auf Anfrage seine Kandidatur, die er durch einen Leserbrief in den regionalen Medien mit dem Zusatz «SVP-Landratskandidat» publik gemacht hat.

Stöcklin darf als schillernde Persönlichkeit bezeichnet werden: Als Sprecher und zeitweise Medienchef der Baselbieter Polizei suchte er das Schweinwerferlicht und erlangte so nationale Bekanntheit. Zugleich war er an der Professionalisierung der Kommunikation der Kantonspolizei beteiligt. Stöcklin wurde im August 2016 nach 16 Jahren wegen unterschiedlichen Auffassungen über die Ausübung seiner Funktion freigestellt. Zuvor war er als Sportchef bei der bz tätig. Noch heute präsidiert er die Vereinigung Basellandschaftlicher Sportjournalisten und sitzt in der Leitung des RTV 1879 Basel.

Einsatz für schlanke Verwaltung

Stöcklin ist laut eigenen Angaben seit Frühling 2018 SVP-Mitglied. Seit dem 1. Mai leitet er zudem die pastorale Kommunikation der Katholischen Kirche Basel-Stadt; das politische Engagement sei mit seinem Arbeitgeber abgesprochen. Sollte er in den Landrat gewählt werden, möchte er sich für die Sicherheit und eine schlanke Verwaltung starkmachen, sagt er. Die Konkurrenz auf der SVP-Liste im Wahlkreis Pratteln ist allerdings gross: Die Bisherigen Andi Trüssel, Christoph Häring und Urs Schneider stellen sich allesamt der Wiederwahl. Dazu Stöcklin: «Mein politischer Leistungsausweis ist nicht riesig. Gewählt zu werden, wird nicht einfach.»

Eine Wahl Stöcklins oder eines anderen Neuantretenden ohne gleichzeitige Abwahl eines Bisherigen sei machbar, sagt SVP-Präsident Oskar Kämpfer. «Im Wahlkreis Pratteln fehlen nicht so viele Listenstimmen für den vierten Sitz.» Stöcklin sei ein Parteimitglied, das die Einstellung, Werte und die politischen Ideen der Partei hundertprozentig teile. Die SVP-Sektion Frenkendorf-Füllinsdorf habe aktiv um ihn geworben, sagt Kämpfer.