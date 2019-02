Langsam nimmt der Wahlkampf im Baselbiet Fahrt auf: Zum ersten Mal in der laufenden Kampagne trafen am Donnerstagabend alle sechs Regierungskandidierenden aufeinander, und zwar an einem Podium zu Wirtschaftsthemen, das erstmals überhaupt von der Handelskammer beider Basel durchgeführt wurde. Fazit vom ersten "Gipfeltreffen": Die sechs Kandidierenden präsentierten sich auch abseits ihrer angestammten Dossiers als sattelfest. Geht es in diesem Stil weiter, dürfte das Rennen um die fünf Regierungssitze allerdings eher zahm werden: Zwar sorgten die beiden Herausforderer Thomas de Courten (SVP) und Kathrin Schweizer (SP) für einige Farbtupfer, die vier Bisherigen Monica Gschwind (FDP) Anton Lauber (CVP), Isaac Reber (Grüne) und Thomas Weber (SVP) zeigten sich indes erwartungsgemäss wenig streitlustig.



In der Einzelbewertung schneiden die Regierungskandidierenden so ab: Thomas de Courten (SVP) Der SVP-Nationalrat aus Rünenberg gilt als etwas spröde, untermauerte aber mit einem herzhaften und engagierten Auftritt, dass er als vierter Bürgerlicher neben den drei Bisherigen unbedingt in die Regierung will. De Courten sang ein Loblied auf Wettbewerb, schlanken Staat und ein Unternehmertum ohne bürokratische Fesseln. Dass er daneben die Selbstständigkeit des Baselbiets und die Souveränität der Schweiz betonte, kam beim eher weltoffenen Handelskammer-Publikum nicht ganz so gut an.

Der Kanton Baselland hat nie gespart. Die Ausgaben sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Das Glück war, dass die Einnahmen noch stärker angestiegen sind. Thomas de Courten







Monica Gschwind (FDP) Die freisinnige Regieurngsrätin präsentierte sich genau so wie bei vielen anderen öffentlichen Auftritten: energisch, mit klarem Fokus, doch auch etwas verkrampft. Betonte die jüngsten Errungenschaften in der Partnerschaft mit Basel-Stadt und wies auf die grosse Bedeutung der Berufsmaturität hin. Dabei nahm sie die anwesenden Wirtschaftsvertreter in die Pflicht, Lehrstellen zu schaffen. Untermauerte ihren Gestaltungswillen als Bildungsdirektorin.

An der Partnerschaft mit Basel-Stadt haben wir in den letzten Jahren enorm gearbeitet. Wir mussten gewisse Fragen stellen, aber wir haben gute Lösungen gefunden. Monica Gschwind







Anton Lauber (CVP) Der Spiritus rector der aktuellen Baselbieter Regierung wirkt im Landrat oft streng und lehrerhaft - nicht so auf dem Handelskammer-Podium: Lauber bewies an den richtigen Stellen Wortwitz und Ironie und hatte insgesamt einen lockeren Auftritt. Der Finanzdirektor geriet allerdings auch bei einfachen Fragen ins Dozieren. Kurze, klare Antworten sind nicht seine Stärke. Blieb zudem unverbindlich: Als das Thema Mehrwertabgabe gestreift wurde - das Baselbiet stimmt am Sonntag darüber ab - sagte Lauber, er wolle "nicht zu politisch werden".

Alle Probleme auf einmal lösen ist sehr anspruchsvoll. Aber die Baselbieter Regierung kann das. Anton Lauber







Isaac Reber (Grüne) Der Sissacher wirkte wie immer sympathisch und antwortete souverän, blieb aber ähnlich wie Anton Lauber grösstenteils unverbindlich. Reber ist es offensichtlich wohl in der bürgerlich dominierten Regierung. Er verwies auf die Dringlichkeit von Steuersenkungen für hohe Einkommen, was die Wirtschaftsvertreter mit Genugtuung zur Kenntnis nahmen. Unabhängige Beobachter fragten sich hingegen: Redet da wirklich ein Mitglied der Grünen?

Es gibt immer weniger einfache Jobs. Wo bleiben die Leute, die durch Automatisierung und Digitalisierung ersetzt wurden? Das macht mir Sorge. Isaac Reber





Kathrin Schweizer (SP) Keine einfache Affiche für die Sozialdemokratin vor den Wirtschaftsvertretern. Schweizer wirkte "in der Höhle des Löwen" kämpferisch, aber nicht verbissen. Zwar nahm sie bei den Themen Flughafen und Unternehmenssteuern erwartungsgemäss eine Haltung ein, die konträr zu jener der meisten Handelskammer-Mitglieder sein dürfte. Mit klaren Aussagen und guten Dossierkenntnissen heimste sie sich immerhin Anerkennung ein. Der Auftritt dürfte Schweizer beflügeln. Sie will die SP am 31. März zurück in die Regierung bringen.

Wichtig ist, dass der Flughafen von der Bevölkerung mitgetragen wird. Viele Leute verstehen nicht, weshalb am Euro-Airport eine kürzere Nachtruhe gilt als am Flughafen Zürich. Kathrin Schweizer







Thomas Weber Von den wieder antretenden Regierungsräten der frischeste und jener mit den klarsten Antworten. Streitete mit SP-Frau Kathrin Schweizer engagiert und doch humorvoll über die Bedeutung des Basler Flughafens. Plädierte in klassischer SVP-Manier für eine liberale Wirtschaftspolitik und tiefe Steuern. Pointiert in der Sache, locker und konziliant im Ton. Dass die wichtigste Abstimmung seiner Amtszeit - jene über die Spitalfusion - kurz bevorsteht, war dem Gesundheitsdirektor nie anzumerken.

Wir müssen die Sexyness jener Berufe erhöhen, mit denen man eine Familie ernähren kann. Thomas Weber