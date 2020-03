Der gebürtige Sissacher Daniel Neugart verhilft über 50-Jährigen wieder zu Jobs

Obwohl die Arbeitslosenquote bei über 55-Jährigen mit rund 2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt, steigt das Risiko einer Langzeitarbeitslosigkeit mit zunehmenden Alter. Das schlägt sich in der zunehmenden Sozialhilfequote nieder. Wie schätzen Sie diese Problematik ein?

Daniel Neugart: In den nächsten zehn Jahren wird in der Schweiz eine bislang unvergleichbar grosse Masse in die Rente gehen: die Babyboomer. Damit droht ein massiver Anstieg der Arbeitslosenquote. Ältere Stellensuchende, die es nicht mehr in den Arbeitsmarkt zurückschaffen, werden in der Sozialhilfe und damit in der Altersarmut landen. Dieses Worst-Case-Szenario nenne ich den Babyboomer-Countdown: Fallen die Babyboomer frühzeitig aus dem Arbeitsprozess, wird das eine soziale Katastrophe nach sich ziehen, die uns alle betrifft. Da wundert es mich, dass es immer noch Politiker gibt, die meinen, sie könnten das aussitzen.

Wie sehen denn Ihre konkreten Forderungen aus?

Es kann einfach nicht sein, dass wir seitens der Wirtschaft und der Politik ignoriert werden. Wir bieten ein Selbstintegrationskonzept, eine alternative arbeitsmarktliche Massnahme (AAM), an und einige unserer Verbandsmitglieder arbeiten beim RAV (Regionale Arbeitsvermittlung) und in der Sozialberatung. Ein reger Austausch findet statt, beispielsweise mit dem Schweizerischen Gewerbeverband. Wenn aber unsere Klienten beim RAV verlangen, unsere Schulungen zu machen, heisst es: ‚Das ist nicht in unserem Programm, das übernehmen wir nicht.‘ Ich verlange, dass die Sozialhilfe und das RAV unsere Schulungen in ihr Kursprogramm aufnehmen. Schauen Sie auf Deutschland: Die Bundesverband Initiative 50Plus zählt 12000 Mitglieder, bekommt ein Millionenbudget zugesprochen und betreibt sogar einen eigenen Fernsehkanal. Wenn ich an unseren regelmässigen Meetings erzähle, dass wir – in der reichen Schweiz – keine Unterstützung erhalten, verstehen sie die Welt nicht mehr.

Seit letztem Sommer ist die vom Bundesrat ausgearbeitete Überbrückungsrente für ausgesteuerte über 60-Jährige in der Vernehmlassung. Wie stehen Sie zur Überbrückungsrente?

Grundsätzlich lehne ich sowohl die AHV als auch die BVG in ihren heutigen Formen ab, weil beides nicht funktioniert. Die Überbrückungsrente ist jedoch absolut notwendig. Es kann doch nicht sein, dass Menschen, die ihr ganzes Leben gearbeitet haben, ihr Vermögen frühzeitig antasten müssen. Mir ist klar, dass das nur Symptombekämpfung ist. Das eigentliche Problem liegt darin, dass sich die Wirtschaft zu wenig auf den demografischen Wandel eingestellt hat und Arbeitnehmer nicht bis zur Rente im Arbeitsprozess behalten werden.

Die SVP sieht einen möglichen Lösungsansatz in der von ihr lancierten Begrenzungsinitiative, die am 17. Mai an die Urne kommt. Mittels Personenfreizügigkeitsbeschränkung sollen ältere Arbeitnehmer vor Lohndumping durch billigere Ausländer geschützt werden. Ist die Initiative für Sie ein gangbarer Weg?

Im Gegenteil. Diese Art der politischen Instrumentalisierung ist für mich ein Missbrauch der Thematik, damit sich die SVP Wählerstimmen sicher sein kann. Wenn ältere Arbeitslose denken, dass sie ihre Arbeit wiederbekommen, wenn die Ausländer weg sind, denken sie ziemlich kurzfristig. Den Fachkräftemangel der nächsten Jahre werden wir ohne ausländische Fachkräfte nie stemmen können.