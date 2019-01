Die Organisatoren des traditionellen Waldenburger Dreikönigstreffs aus Kreisen der Zunft zum Oberen Tor hatten dieses Jahr nicht so ein glückliches Händchen. Denn eigentlich, so informierte Co-Präsident Mike Mathys das Publikum am Freitagabend im Saal des «Leue» in Waldenburg, habe man die Umnutzung des Revue-Areals als positives Projekt präsentieren wollen. Doch im Herbst gingen dort die Lichter als Folge der Kündigung durch die Besitzerin aus. Was diese nun vor hat mit ihrer Industriebrache, weiss nicht einmal die Waldenburger Gemeindepräsidentin Andrea Kaufmann.

Also suchten die Zünftler nach Alternativen und entschieden sich nebst dem Waldenburgerli-Ausbau in Niederdorf für die Vorstellung des Bikeparks in Hölstein, der Waldenburg Eagles und des Hochstamm-Förderprojekts Waldenburg. Alles im Tal bestens bekannte – und geschätzte – Projekte mit schon längerer Laufzeit. Entsprechend spärlich blieb der Publikumsaufmarsch, der mit rund 60 Köpfen so klein war wie nie an den Dreikönigstreffs der letzten Jahre. Und männiglich fragte sich im Saal, ob das Tal denn nichts Neueres an Positivbeispielen zu bieten hat.

Hat es. Nur einige Meter entfernt vom Saal mit dem Zunftanlass steht in der Küche von «Leue»-Wirt Marcel Blättler ein ganz spezielles Ding – ein sogenannter Foom Smoker. Dieses Hightech-Gerät dürfte Ende Monat den Blick der Gourmet-Welt auf sich ziehen, weil es am weltweit grössten Kochwettbewerb, der Bocuse d’Or in Lyon, zum Einsatz kommt.

Wie einer aus der Uhrenzeit

Blättler ist ein innovativer Typ, wie sie das Waldenburgertal schon seit der erfolgreichen Uhrenzeit im 19. Jahrhundert kennt. So war er auch einer der ersten in der Region, der sich der mittlerweile trendigen molekularen Küche widmete. Aus dieser Affinität stammt auch seine Idee, ein professionelles Gerät für die Räucherung von Speisen von Kartoffelstock bis Salaten, aber auch von Cocktails zu entwickeln.