Der Konkurrenzkampf nimmt zu – Primeo Energie baut E-Auto-Ladestation im Hoheitsgebiet der EBL

Konkret geht es um je vier solcher Stationen auf 20 der insgesamt rund 100 Autobahnrastplätze, die vom Bundesamt für Strassen betrieben und elektrifiziert werden. Dazu gehören auch beide Rastplätze Mühlematt in Tenniken an der Autobahn A2.

Damit engagiert sich Primeo Energie im eigentlichen Hoheitsgebiet von Elektra Baselland (EBL), das von Pratteln über Liestal bis ins Oberbaselbiet reicht. Doch das Monopol über das Gebiet gelte nur für die Netzinfrastruktur und, Stand heute, auch für die Grundversorgung der Privatkunden mit Strom. Das betont Primeo Energie-Sprecher Joachim Krebs: «In allen anderen Bereichen spielt der freie Markt.» So liefert die EBL den Strom für die Ladestationen in Tenniken, welche Primeo Energie als Investor installiert, unterhält und betreibt.

Ein «sportlich-eleganter» Wettbewerb

Im Bereich E-Auto-Ladestationen konzentriert sich Primeo Energie auf die ganze Schweiz und nicht nur auf die Region. Aktuell besitzt der Münchensteiner Energieversorger in der gesamten Schweiz über 100 Ladepunkte. «Wir sind stark engagiert. Der Markt wächst und verspricht grosses Potenzial», gibt sich Krebs überzeugt. In der Region Basel seien es neben Primeo Energie und der EBL auch die Basler IWB, die um Marktanteile bei den Ladestationen kämpft und ausserhalb ihres angestammten Gebiets aktiv ist.

EBL-CEO Tobias Andrist nimmt das Fischen von Primeo Energie im Oberbaselbiet «sportlich-elegant», wie er selber sagt. «Wir würden eine Anfrage aus Basel oder dem Unterbaselbiet auch nicht ablehnen.» Pratteln aufwärts sei eben nur betreffend Stromversorgung EBL-Gebiet. «In den anderen Dienstleistungen gibt es keine Gebietsabsprachen in dem Sinne und wären auch nicht rechtens.» So realisierte die EBL kürzlich in Oberwil ein Photovoltaik-Contracting zur Gewinnung von Solarstrom.