Wer bei kantonalen und eidgenössischen Wahlen Freuden und Enttäuschungen hautnah erleben will, muss ins Regierungsgebäude in Liestal gehen. Dort ist das Epizentrum, dort trifft sich, was Rang und Namen in der Baselbieter Politik hat. Von diesem Epizentrum spürte man gestern allerdings lange nichts.