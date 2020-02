Der Schandfleck von Binningen ist Geschichte — die Frage ist nur: wann?

Es sind die Geschäfte, die der Einwohnerrat eigentlich bloss «zur Kenntnis» nehmen darf, die gerne viel zu reden geben: So hat der Binninger Gemeinderat im Oktober 2019 die noch immer mit «Strizzi» angeschriebene Liegenschaft an der Hauptstrasse 14 an Private verkauft und dieses Geschäft eben zur Kenntnisnahme an das Gemeindeparlament gemeldet. Der Verkauf sorgte am Montag im Einwohnerrat für lange Diskussionen.

Die Liegenschaft liegt links des Coiffeursalons. Gleich rechts daneben befindet sich seit einem Brand vor einigen Jahren auf der Parzelle 441 ein grosses, dunkles «Loch», das vor allem als Parkplatz verwendet wird. Das Hauptproblem: Diese Parzelle ist erst dann baureif, wenn sie erschlossen ist, und laut geltendem Teilzonenplan muss die Erschliessung zwingend über die Parzelle mit der Nummer 443 erfolgen.

Beide Parzellen gehören jetzt einem Eigentümer

Damit ist eben das «Strizzi»-Haus an der Hauptstrasse 14 gemeint. «Wir haben das intensiv geprüft, es sind keine anderen Varianten für die Zufahrt möglich», betonte Gemeinderätin Eva-Maria Bonetti im Einwohnerrat.