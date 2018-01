Trüb ist der Himmel. Leer sind die Strassen. Bloss ein paar Leute halten sich in Rünenberg im Freien auf. Trist ist auch die Stimmung in der Dorfbevölkerung. Nachdem der bekannte Anwalt Martin Wagner in der 780-Seelen-Gemeinde am Sonntagmorgen von einem Nachbarn (39) erschossen worden ist und dieser sich danach selbst gerichtet hat, mögen nicht alle über diese Schreckenstat reden. Dennoch gaben Personen am Montag ihren Gefühlen Ausdruck.