Der Sockelsturz von General Sutter: Auch im Baselbiet kommt die Debatte in Fahrt

Erst kam der Farbanschlag, jetzt der Abriss. Die Statue von Johann August Sutter in der kalifornischen Hauptstadt Sacramento ist nicht mehr. Doch der Sockelsturz vom Montag ist mit der Farbbeutel-Attacke von vergangener Woche nicht vergleichbar: Nicht Demonstranten der Black-Lives-Matter-Bewegung zerrten den als einen der Gründerväter der Stadt verehrten, nun aber wegen Sklaverei und Ausbeutung kritisierten «John Sutter» mit einem Kranwagen vom Podest. Es geschah auf offizielle Anordnung des Krankenhauses, vor dem die Statue stand. Das Sutter General Hospital tat dies «aus Respekt vor den Ansichten einiger Bürger sowie im Interesse der öffentlichen Sicherheit für unsere Patienten und Mitarbeiter», wie amerikanische Medien berichteten.

«General Sutter»-Kirsch beschäftigt die Nebikers

In Baselland, das 1987 die Statue in Sacramento mit Lotteriefonds-Geldern mitfinanzierte, ist man noch nicht so weit, sich offiziell von «General Sutter» zu distanzieren. «Der Regierungsrat hat sich bisher noch nicht damit befasst und kann daher nicht Stellung nehmen», heisst es auf Anfrage bei der Landeskanzlei. Das kritische wissenschaftliche Essay der Baselbieter Historikerin Rachel Huber sowie die Verhüllung des Sutter-Gedenksteins in dessen Heimatort Rünenberg durch die Baselbieter Juso bringen aber Bewegung in die Sache.

So zeigt sich etwa Susanne Nebiker grundsätzlich offen gegenüber dem Diskurs rund um Sutter. Sie ist die Enkelin von Hans Nebiker, der 1938 in Sissach begann, «General Sutter»-Kirsch zu brennen. Ihr Vater Ueli Nebiker richtete sich im Dachstock der Brennerei zudem ein kleines Sutter-Privatmuseum ein. «Wir wussten immer, dass General Sutter ein zwiespältiger Mann war, dass er 1834 seine Familie im Stich liess, um in die USA zu fliehen», sagt die Geschäftsleiterin der Nebiker AG. Dass er aber auch indigene Frauen und Kinder versklavte und dabei besonders brutal vorging, habe sie erst durch Hubers Essay Ende 2019 erfahren. «Wir verherrlichen ihn nicht, er ist für uns bloss eine Marke.»