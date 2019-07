Zutaten:

12 EL Rapsöl

10 EL Kräuteressig

2 EL Essig aus dem Gurkenglas

2 EL Senf

Salz

Pfeffer

Wenig Peterli

6 Cervelats vom Metzger

200 Gramm Emmentaler

2 Essiggurken

1 Zwiebel

Zubereitung:

Öl, Essig und Senf mit dem Schwingbesen gut zu einer Sauce verrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Würste häuten, der Länge nach halbieren und in dünne Scheiben schneiden. Den Käse erst in 1 Zentimeter dicke Streifen und diese dann in dünne Stücke schneiden. Die Essiggurken in feine Scheiben und die Zwiebel in Ringe oder Würfel schneiden. Alle Zutaten gut mit der Sauce mischen, mit Peterli dekorieren und mit Brot servieren.