Deutliche Diskrepanz: Heimatschutz fordert Rückweisung, Parlament stimmt zu

Im August berichtete die bz unter dem Titel «Explosives Cheddite-Gemisch» über das Gerangel um die Überbauung des Liestaler Cheddite-Areals an der Grenze zu Lausen: auf der einen Seite die überbauwilligen Investoren und der Liestaler Stadtrat, die auf dem Gelände des Quartierplans (QP) mit Ausnahme von Trafostation und Badhaus nichts von der ehemaligen Sprengstofffabrik stehen lassen wollen. Auf der anderen Seite der gerichtlich angeordnete Gutachter Michael Hanak und der Baselbieter Heimatschutz, die zusätzlich vor allem den ehemaligen Verwaltungsbau mit angebautem Wohngebäude erhalten wollen.

Dieses Gemisch ist mittlerweile noch explosiver geworden: Unmittelbar vor Weihnachten stellte sich der Liestaler Einwohnerrat – einstimmig – hinter den Stadtrat und genehmigte den nach der Rückweisung durch das Kantonsgericht zum zweiten Mal vorgelegten QP. Damit zeigte das Parlament überdeutlich, was es vom Schreiben hält, das ihm der Heimatschutz im Oktober zugestellt hat – nichts.

Investoren sahnen ab, der Stadt bleiben die «Tropfen»

In diesem 13-seitigen Schreiben namens «Memorandum», dessen Existenz erst aufgrund des Jahresberichts des Heimatschutzes öffentlich wurde und mittlerweile der bz vorliegt, moniert die Organisation, dass der Stadtrat erneut keine rechtsgenügliche Interessenabwägung vorgenommen habe. Dies, weil er es unterlassen habe, nach Vorliegen des Gutachtens die Stellungnahme der kantonalen Denkmalpflege sowie der kantonalen Heimatschutzkommission einzuholen.

Und der Heimatschutz legt den Finger auch auf die Problematik Mehrwertabgabe: Die 28'000 Quadratmeter grosse QP-Bezugsfläche erfahre einen Planungsgewinn in der Grössenordnung von 30 Millionen Franken, «ohne Zutun der Besitzer, sondern ausschliesslich durch den hoheitlichen Planungsakt der Stadt Liestal und der Gemeinde Lausen» (der QP-Teil auf Lausner Boden ist bereits realisiert).

Doch von diesem Planungsgewinn profitierten nur die Investoren, weil die gesetzliche Mehrwertabschöpfung von 20 Prozent entfalle, da es sich beim QP um keine Neueinzonung handle. Die Infrastrukturabgabe von etwa 100'000 Franken, die mangels Vorliegen des Quartierplanvertrags nicht exakt bekannt ist, sei da nur «ein Tropfen auf den heissen Stein der Zusatzkosten», die der Stadt Liestal durch den Siedlungsbau alleine schon bei den Schulen entstünden, konstatiert der Heimatschutz. Er verlangte vom Einwohnerrat Rückweisung des QP. Doch davon war bei der Diskussion im Parlament nie die Rede. Ja, das «Memorandum» des Heimatschutzes wurde nicht mal erwähnt.

Heimatschutz hofft auf Regierung

Heimatschutz-Präsident Ruedi Riesen ist entsprechend aufgebracht: «Ich bin total enttäuscht und perplex, dass der Einwohnerrat den QP in der vorliegenden Form durchgewunken hat.» Am meisten enttäuscht ihn die SP – Riesen war langjähriger SP-Stadtrat in Liestal: «Ich habe nicht mal von meiner eigenen Fraktion ein Feedback erhalten, null, einfach nichts. Offensichtlich wollte man sich nicht auf eine baukulturelle Diskussion einlassen. Hauptsache ist, es wird gebaut.»

Riesen kündete bereits im August Einsprache an, falls der QP Cheddite in der vorliegenden Fassung genehmigt werde. Angesichts des einstimmigen Entscheids des Ortsparlaments stellt sich aber nun die Frage: Ist das aus Sicht des Demokratieverständnisses nicht heikel? «Der Kanton hat nach Vorliegen des Gutachtens Hanak geschrieben, dass dessen Schlussfolgerungen in allen Punkten nachvollziehbar seien und die Quartierplanung neu aufzurollen sei. Also kann der Kanton den QP in der vorliegenden Form gar nicht genehmigen», so Riesen.