Zwei Wochen dauerten die Abklärungen, ehe die scheinbare Entwarnung kam. Die Diagnose lautete auf Fieberkrämpfe. Das mulmige Gefühl blieb, denn Max hatte bei seinem Anfall kaum Fieber gehabt. Die Schumachers ahnten, dass es etwas anderes war. Die Zeichen verdichteten sich, als die Familie von Berlin in die Schweiz zog.

Jedesmal, wenn Max Fieber hatte, ging ein epileptischer Anfall einher. Doch die Diagnose bekam Max erst mit zweieinhalb Jahren am Inselspital Bern: «Dravet Syndrom», eine sehr seltene Epilepsie-Erkrankung, die in den meisten Fällen Jungs betrifft. Sie tritt im Normalfall bei Kleinkindern auf und zeichnet sich durch schwere epileptische Anfälle aus. Oft verlangsamt sich die motorische und mentale Entwicklung oder, wie im Fall von Max, bleibt nahezu gänzlich stehen.

Ein Schock sei die Diagnose gewesen, sagt das Ehepaar Schumacher beim Besuch in Füllinsdorf. «Bis dahin hatten wir Hoffnung gehabt, doch dann wussten wir: Wir haben ein behindertes Kind.» Bestimmt zwei Jahre habe es gedauert, ehe sie es sich eingestehen konnten. Schönfärberisch sprachen sie erst von einer Entwicklungsverzögerung. «Wir wollten es anfangs nicht wahrhaben. Unser Kind, das bis dahin völlig normal war», erinnert sich Gudrun Schumacher.

Jeder Tag ist gleich

Das Leben der Schumachers drehte sich von da an um Max. In einer normalen Kita war er nicht unterzubringen, am damaligen Wohnort Möhlin wurde er gar mit den Worten rausgeworfen: «Fürs gleiche Geld kriegen wir ein gesundes Kind.» Trotz der Bemühungen, die Mitmenschen über die Diagnose aufzuklären, stiessen sie immer wieder auf Unverständnis. Schliesslich sah man ihrem Max nicht sofort an, was ihm fehlte. Ganz anders als beispielsweise bei Kindern mit Down Syndrom.

Selbst mit Anfeindungen sahen sie sich konfrontiert, etwa als sie auf dem Behindertenparkplatz parkierten mit einem Kind, das bis drei, vier Jahren einen gesunden Eindruck vermittelte. Und als es um Gelder der Invalidenversicherung ging, wurde Max oft nur in die Kategorie «Epileptiker» gesteckt – was seiner Behinderung nicht gerecht wurde. Dies sind die zusätzlichen Erschwernisse von Betroffenen und Angehörigen von Patienten, die unter einer seltenen Krankheit leiden: Am Samstag werden diese Krankheiten in Basel in den Fokus rücken.