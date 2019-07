Die fünfte Etappe der Leserwandern-Saison führte hinauf auf die Belchenflue und weit zurück in die Geschichte der Schweiz. 74 Leserwanderer standen kurz nach 8 Uhr morgens in den Startlöchern, nahmen den steilen Aufstieg in Angriff und lauschten zwischendurch den Ausführungen von Historiker Christoph Rast. Ein Rückblick in Zahlen:

48 Kilometer lang ist die als «Fortifikation Hauenstein» bekannte Kette aus Bunker- und Grabenanlagen, die sich auf den Jurahöhen rund um die beiden Pässe Unterer und Oberer Hauenstein zieht. Die Schweizer Armee errichtete die Anlage während des Ersten Weltkriegs zum Schutz gegen Angriffe aus Deutschland oder Frankreich. Zum Ernstfall kam es nie. Die Anlagen können heute noch besichtigt werden.