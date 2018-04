In sechs der sieben Behälter kippt Cyrille Naegelen eine Tablette Metoprolol. Eines der mit Wasser gefüllten Gefässe bleibt zur Kontrolle ohne das Bluthochdruckmittel. Auf dem Computerbildschirm sieht der Laborant, wie das Medikament wirkt. Die einzelnen Töpfe des sogenannten Freisetzungsgerätes simulieren einen menschlichen Magen.

Jede Charge des Betablockers testen die Labormitarbeiter der Acino Pharma AG auf diese Weise. Seit wenigen Wochen machen sie das in einem stattlichen Neubau auf dem Firmengelände in Liesberg. Der Hersteller von Generika, also wirkstoffsgleichen Kopien von bereits existierenden Medikamenten, baut sein dortiges Werk aus. Nach und nach verlegt das Unternehmen die gesamte Schweizer Produktion ins hintere Laufental.

Den Standort in Aesch gibt man auf und wird dort nur noch einen kleineren Verpackungsbetrieb aufrechterhalten. Bis zum Herbst 2021 soll die Verschiebung abgeschlossen sein. Die Anzahl Mitarbeiter steigt in Liesberg um mehr als das Doppelte auf rund 350 Personen. Der Betrieb lässt sich den Ausbau des Werks gut 20 Millionen Franken kosten. Ist der Umzug beendet, entstehen hier jährlich rund drei Milliarden Tabletten und Kapseln.

Aber wieso setzt die Acino Pharma AG ausgerechnet auf ein 1200-Einwohner-Dorf, das doch ziemlich ab vom Schuss am äussersten Zipfel des Laufentals liegt? «Wir haben hier sehr viel Platz und könnten auch noch Land dazu kaufen», erklärt Christophe Dohr, der für die Qualitätssicherung verantwortlich ist. Die steuerliche Situation habe hingegen keinerlei Einfluss auf den Entscheid gehabt, beteuert er. «Ob wir in Aesch oder in Liesberg produzieren, macht steuerlich für unser Endergebnis keinen Unterschied.» Die idyllische Lage nahe der Birs sei ebenfalls ein Vorteil, da sich die Mitarbeiter in der Natur erholen können, falls sie das möchten. Abgesehen vom Labor-Neubau sollen keine neuen Gebäude entstehen, der Betrieb wird die bestehenden Räumlichkeiten in Liesberg nutzen.

Rückläufige Zahlen in Liesberg

Trotz des beachtlichen Ausbaus verhehlt die Acino Pharma AG nicht, dass die aktuelle Produktion in Liesberg rückläufig ist. Im Laufental stellt das Unternehmen momentan einerseits Generika für die Auslizensierung her. Dabei handelt es sich um Produkte, die zwar selber entwickelt wurden, bei denen man die Lizenz zum Vertrieb aber an andere Pharma-Firmen vergibt. Andererseits produziert der Betrieb im Auftrag auch Medikamente für andere Unternehmen. «Im Auslizensierungsgeschäft und der Auftragsfertigung sind unsere Auftragszahlen rückgängig, daher wurden die Ressourcen in der Produktion entsprechend angepasst», sagt Mediensprecherin Ulrike Seminati. Insgesamt sei der Geschäftsgang jedoch stabil, da die Produktion für die Märkte in Schwellenländern in Afrika, in Zentralamerika und im Mittleren Osten stetig steige. Diese Medikamente werden zu einem grossen Teil noch in Aesch, bald aber schon ausschliesslich in Liesberg hergestellt.

Der grösste Absatzmarkt des Schweizer Unternehmens ist der Irak. «Als Mossul im vergangenen Jahr aus den Klauen des IS befreit wurde, wagten sich unsere Mitarbeiter als erste in die zerstörte Stadt», erklärt Seminati. Die Acino Pharma AG habe sich auf Schwellenländer fokussiert, da die Konkurrenz dort gering sei. «Wir wagen uns in Staaten, in die sich sonst niemand traut», sagt die Mediensprecherin. Zudem profitierte von ihrem Engagement natürlich auch die dortige Bevölkerung. «Sie erhalten hochwertige Produkte zu einem erschwinglichen Preis.»

Dei Verbreitung der Medikamente in diversen Ländern rund um den Erdball ist auch der Grund, weshalb der Umzug nach Liesberg so lange dauert. Schliesslich muss man die Behörden in jedem Staat überzeugen, dass man im Laufental in der gleichen Qualität produziert wie in Aesch.