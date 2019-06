Dossier Nr. 3466, 13. August 1957. Diagnose: «Endogene, depressive Verstimmung bei verstimmbarer, reizbarer, unzufriedener Psychopathin. Hat der Familie von jeher Schwierigkeiten gemacht. Therapie: Neuroplegicum Geigy-Kur. Largactil. Doriden.»

11. September 1957, Brief an den überweisenden Arzt: «Ihre Patientin konnte am 9.9.57 sozial geheilt nach Hause entlassen werden. Patientin äusserte keine Klagen mehr, war in ausgeglichener Stimmung und arbeitsfreudig. (...) Wir gaben Patientin bis zuletzt noch täglich 3x 2 Tabletten des Neuroplegicum der Geigy, das leider noch nicht im Handel ist, sowie abends eine Tablette Doriden. Wir gaben Patientin das Medikament ausreichend für 14 Tage mit. Statt dieses Neuroplegicum könnte später Pacatal oder Largactil gegeben werden.»

Dieser Auszug entstammt einer von 263 Patientenakten der Psychiatrie Baselland (PBL), welche die Universität Zürich in einer Pilotstudie untersuchte. Es zeigt: Was in Kliniken in Zürich, Münsterlingen, Herisau oder auch der psychiatrischen Uni-Klinik Basel bereits aufgedeckt wurde, ist nun auch für die PBL nachgewiesen. Zwischen 1953 und 1972 kam es zu Versuchen an psychiatrischen Patienten mit Medikamenten, die nicht oder noch nicht für den Markt zugelassen waren. Konkret stiessen die Forscher bei ihrer Stichprobe von 263 Akten – zwischen 1950 und 1980 sind 8000 Patientenakten der PBL im Staatsarchiv hinterlegt – auf 28 Fälle, bei denen mindestens ein Präparat ohne Handelsnamen verabreicht worden ist. Sie schätzen deshalb, dass fünf bis zehn Prozent aller Patienten dieser Zeit von Medikamententests betroffen waren. Damit liegt die PBL im Bereich der anderen untersuchten Psychiatrien der Schweiz.