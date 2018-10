So performen die Baselbieter Parteichefs

Oskar Kämpfer (65): Note 5,5 Partei: SVP Präsident seit: März 2012 Wohnort: Therwil Weitere Ämter: Landrat Beruf: Unternehmer und Wirtschaftsingenieur

Stärken: Der am längsten amtierende Baselbieter Parteichef kann bereits einige Wahlerfolge vorweisen: Frisch im Amt, führte er im Frühjahr 2013 den damals wenig bekannten Thomas Weber gegen den scheinbar übermächtigen SP-Nationalrat Eric Nussbaumer in die Regierung. Als Geniestreich Kämpfers gelten die Gesamterneuerungswahlen 2015: Damals machte er sich parteiintern für einen Verzicht auf eine zweite SVP-Regierungskandidatur zugunsten von Monica Gschwind (FDP) stark. Was ihm zunächst Kritik aus eigenen Reihen einbrachte, führte letztlich zum Triumph der Bürgerlichen. Auch gewann seine SVP im Landrat Sitze hinzu. Kämpfers Erfolgsrezept? Der nüchtern analysierende Stratege stellt höhere Ziele über Einzelinteressen. Aktuell pusht er FDP-Nationalrätin Daniela Schneeberger als bürgerliche Ständeratskandidatin. Kämpfer wird wegen seiner spröden Art unterschätzt und ins rechte Lager gestellt, ist aber der wohl einflussreichste Allianzen-Schmied der Bürgerlichen. Kein Wunder, haben die drei wiederantretenden Regierungsräte von CVP, FDP und SVP ihn für 2019 zu ihrem Wahlkampfleiter berufen. Kämpfer ist es zuzutrauen, dass er auch den Vierten im bürgerlichen Bunde, SVP-Nationalrat Thomas de Courten, trotz bisherigem Hardliner-Image in die Kantonsregierung führt.

Schwächen: Wirkt oft belehrend und autoritär und kommt bei politisch Andersdenkenden nicht gut an. Zählt nicht zu den «gmögigen» SVPlern, weshalb ihm einige Wege versperrt bleiben.

Fazit: Oskar Kämpfer ist der Taktikfuchs und grosse Lenker im bürgerlichen Lager. Hat in den letzten Jahren fast alles richtig gemacht. Derzeit läuft es auch für die Wahlen 2019 in die von ihm gewünschte Richtung. Sorgen bereitet ihm einzig der Kurs der Baselbieter CVP unter der neuen Chefin Brigitte Müller-Kaderli. (haj)

Adil Koller (25): Note 5,0 Partei: SP Präsident seit: April 2016 (zuvor Co-Präsident) Wohnort: Münchenstein Weitere Ämter: Landrat Beruf: Student (Wirtschaft und Soziologie)

Stärken: Der 25-jährige Adil Koller ist ein politisches Naturtalent, das selbst gestandenen Bundesparlamentariern argumentativ mühelos die Stirn bietet. Der junge Parteichef ist der Architekt des prononcierten Oppositionskurses der Baselbieter SP nach deren Rauswurf aus der Regierung 2015. Prägt Stil und Jargon der Partei mit einer klaren Abgrenzung von der bürgerlichen Mehrheit in Regierung und Landrat («rechtskonservative Regierung, «Abbaupolitik») entscheidend mit. Damit hat er zur Schärfung des Profils der zuvor etwas lahmen Kantonalpartei beigetragen. Erfolge? Frisch im Amt als Co-Präsident, bodigte Kollers SP im Herbst 2015 in einer Referendumsabstimmung die Verkehrsplanung Elba. Über Koller hört man in der SP nur Gutes, Kritik an Stil und Auftritt des Präsidenten ist kaum wahrnehmbar. Koller kann mobilisieren und begeistern – was im Wahlkampf für die kantonalen Wahlen 2019 seiner Partei und den Kandidierenden helfen wird.

Schwächen: Adil Koller gilt wegen seiner pointiert linken Ausrichtung und seines angriffigen Stils ausserhalb der SP bei vielen als rotes Tuch. Er wirkt bisweilen in seinen floskelhaften Attacken auf die Bürgerlichen gefangen. Ob dieser Stil beim Wahlvolk im bürgerlich geprägten Baselbiet ankommt, ist zumindest fraglich. Ebenso, ob Koller flexibel genug ist, im Wahlkampf falls nötig auf eine moderatere Tonalität umzuschwenken.

Fazit: Adil Koller ist einer der grossen Hoffnungsträger der Baselbieter SP mit vielsprechender persönlicher Zukunft. Sollte SP-Regierungskandidatin Kathrin Schweizer am 31. März 2019 nicht gewählt werden, fällt die in den letzten Jahren von Koller massgeblich geprägte Ausrichtung der Partei allerdings wie ein Kartenhaus zusammen. (haj)

Bálint Csontos (22): Note 4,5 Partei: Grüne Präsidentin seit: August 2017 Wohnort: Ramlinsburg Weitere Ämter: Gemeinderat Beruf: Student (Jura)

Stärken: 21 war Bálint Csontos, als er vor gut einem Jahr die Nachfolge von Florence Brenzikofer im Grünen-Präsidium antrat. In einem Alter, in dem andere junge Erwachsene sich erst noch die Hörner abstossen, übernahm Csontos Verantwortung. Und es zeigte sich schnell: Er ist für die Grünen keine Verlegenheitslösung. Vergleichbar mit SP-Chef Adil Koller versteht es auch Csontos, mühelos zu argumentieren und in politischen Debatten zu bestehen. Er ist aber kein Zwilling des Sozialdemokraten, sondern ist ruhiger in Wort und Auftritt. Weniger Holzhammer und doch pointiert. Das muss er aber auch sein, schliesslich sind die Baselbieter Grünen diversifizierter als die SP. Sowohl die klar linksorientierte Florence Brenzikofer als auch der wirtschaftsaffine Fraktionschef Klaus Kirchmayr sind voll des Lobes für ihren Präsidenten. Das zeigt, dass dieser den parteiinternen Balanceakt beherrscht.

Schwächen: Wenn Csontos gefragt wird, wo er die dringlichsten Probleme sieht, beginnt er über den Klimawandel zu sprechen. Er sitzt zwar im Gemeinderat seiner Oberbaselbieter Gemeinde, blickt aber häufig auf globale Entwicklungen. Hier fehlt ihm noch etwas der Stallgeruch. Nicht geschafft hat er bis jetzt, Regierungsrat Isaac Reber wieder besser in die Partei einzubinden. Das macht das Verhältnis zur SP nicht einfacher. Wie CVP-Präsidentin Brigitte Müller sitzt Csontos zudem nicht im Landrat - ein Manko, das regelmässige Besuche auf der Besuchertribüne nicht wettmachen. Allerdings hat Csontos 2019 im Wahlkreis Waldenburg wohl bessere Chancen als Müller in Allschwil, ins Parlament gewählt zu werden.

Fazit: Bálint Csontos ist als Parteipräsident bei den Grünen breit akzeptiert. Allerdings konnte er noch nicht beweisen, dass er auch ein guter Krisenmanager ist. Vielleicht muss er dies bereits nach dem 31. März 2019 zeigen. (mn)

Brigitte Müller (42): Note 4,5 Partei: CVP Präsidentin seit: April 2017 Wohnort: Allschwil Weitere Ämter: -- Beruf: Projektmanagerin

Stärken: Als Brigitte Müller-Kaderli vor eineinhalb Jahren das Parteipräsidium vom Laufner Landrat Marc Scherrer übernommen hat, waren viele überrascht. Eine ehemalige EVP-Politikerin aus dem Aargau will die Baselbieter CVP in die Zukunft führen. Doch Müller-Kaderli demonstrierte sofort Stärke und Selbstbewusstsein. Sie kennt keine falsche Zurückhaltung. Wenn ihr etwas wichtig ist, spricht sie es aus. Das gefällt nicht nur den Medien, sondern verhalf auch der Partei zu mehr Sichtbarkeit und Gewicht in den politischen Debatten. Im Gegensatz zu ihren Vorgängern Scherrer oder Sabrina Corvini betont sie die Eigenständigkeit der Partei viel stärker. Unter Müller ist die CVP nicht mehr einfach die kleinste der drei bürgerlichen Parteien, die von der Stärke der SVP und FDP profitiert und sich unterordnet. Die CVP ist wieder in der Mitte angekommen. Auf Müllers Konto geht das angekündigte neue Wahlbündnis mit BDP und GLP.

Schwächen: Brigitte Müller-Kaderli hat unterschätzt, wie gespalten die Baselbieter CVP ist. Mit ihrer direkten, teils nicht abgesprochenen Kommunikation stösst sie immer wieder einen der Parteiflügel vor den Kopf. Meistens sind es die konservativen Kräfte, die «Stahlhelmfraktion», die lieber der bürgerlichen Zusammenarbeit die Stange gehalten hätten, die nun unzufrieden sind. Fast schon übermütig hat Müller SVP-Regierungskandidat Thomas de Courten als nicht wählbar taxiert, obwohl ein beträchtlicher Teil ihrer Partei – inklusive Regierungsrat Anton Lauber – lieber ihn als etwa SPlerin Kathrin Schweizer unterstützt.

Fazit: Müller muss aufpassen. Sie hat der CVP zwar Selbstbewusstsein eingehaucht, doch die Entfremdung von SVP und FDP kann ihr zum Verhängnis werden. Der CVP-Parteitag vom 18. Oktober wird zeigen, ob eine Mehrheit sie trägt. (mn)