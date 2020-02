Die Baselbieter Regierung strich in der Verwaltung 200 Jobs – angekündigt war das Doppelte

«Bilanzen sind wie ein Bikini: Das Interessanteste zeigen sie nicht.» Das Bonmot von Cyril Northcote Parkinson trifft auch auf den Stellen-Etat der Baselbieter Kantonsverwaltung zu. Die Zahlen zeigen zwar die allgemeine Richtung an – wer aber die Details verstehen will, muss einen zweiten Blick wagen.

Mitten im finanziellen Jammertal, im Juni 2015, beschloss die Baselbieter Regierung, den Personalaufwand bis 2019 um 10 Prozent oder 460 Stellen zu reduzieren, als eine Art Not-Entlastungsmassnahme. Jede zehnte Stelle war in Gefahr. Die Zahlen für 2019 liegen jetzt vor. Das Fazit: Der Regierungsrat hat sein eigenes Sparziel klar nicht erreicht. Der Stellen-Etat der kantonalen Verwaltung sank zwischen 2015 und 2019 um rund 200 Stellen – das ist weniger als die Hälfte der Zielvorgabe. Der Kanton bot 2015 total 4689,4 Vollzeit-Äquivalente an. Vier Jahre danach waren es noch 4485,3 – 4,4 Prozent weniger.

Bei der Ankündigung des Entlastungsprogramms sagte Finanzdirektor Anton Lauber (CVP), der Personalabbau, mit dem 45 Millionen Franken pro Jahr eingespart werden sollten, finde über alle Direktionen statt. Alle treffe es gleich stark.

Baudirektion erleidet den grössten Aderlass

Trotz der angekündigten Opfersymmetrie, eine Direktion musste besonders stark bluten: Die Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) (siehe Tabelle). Bei ihr fielen rund 6,3 Prozent der Stellen weg – 52 Mitarbeitende wurden abgebaut. Am geringsten ist der Aderlass in Laubers Finanz- und Kirchendirektion (FKD). Sogar an Stellen hinzugewonnen hat die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD): Hier arbeiteten Ende 2019 total 16 Personen mehr als noch vor vier Jahren.