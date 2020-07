Die blauen Früchte machen Freude: Ein guter bis sehr guter Zwetschgenjahrgang zeichnet sich ab

Die Zwetschgenbäume hängen voll. Die Obstbauern dürfen sich auf eine grosse Ernte freuen. Eine erste Schätzung rechnet mit über 380 Tonnen Tafelzwetschgen der frühen Sorten im Baselbiet, Schwarzbubenland und im Fricktal. Das sind in unserer Region ein Drittel mehr als 2019, als gegen 290 Tonnen gepflückt worden sind.

Tegera und Cacaks Schöne machen den Anfang

«Eine gute bis sehr gute Ernte», meint Hansruedi Wirz, der Präsident des Produktzentrums Kirschen/Zwetschgen des Schweizerischen Obstverbands und von Swisscofel. Die Zwetschgen können heuer fast zwei Wochen früher eingebracht werden als vor Jahresfrist. Gründe dafür seien die idealen Bedingungen, welche die Vegetation beschleunigt hätten: Der frühe Austrieb der Bäume, der schöne Frühling und das warme Wetter im April und Mai, zählt Wirz auf.

Haupterntezeit der frühen Sorten Tegera und Cacaks Schöne, die dominanten in der Nordwestschweiz, sind die laufende Woche mit mehr als 100 Tonnen und die kommende Woche mit rund 170 Tonnen Tafelzwetschgen. Tegera haben ein enges Pflückfenster, was die Obstbauern gehörig unter Druck setzt, denn diese blauen Früchte müssen rasch gepflückt werden, um frisch in den Handel zu gelangen. Nächste Woche kommen Cacaks Schöne an die Reihe.

Für den Reigoldswiler Hansruedi Wirz ist die Qualität ebenfalls «sehr gut». Die Zwetschgen seien gross, die Bäume gesund. Der diesjährige Erntezeitpunkt sei mit 2018 vergleichbar, was auch auf die Kirschen zugetroffen habe (siehe Box).