Während im kantonalen Entwicklungsgebiet Salina Raurica seit Jahren Stagnation herrscht, will die Uptown Basel AG im Arlesheimer Schoren ein Entwicklungs- und Produktionszentrum für Präzisions- und Medizinaltechnik der neusten Generation bauen. Dafür sucht sie aktuell in Hannover an der grössten Industriemesse der Welt Firmen, die sich in Arlesheim einmieten.