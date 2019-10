Die EVP empfiehlt Maya Graf zur Wahl

Die EVP Baselland stellt sich im zweiten Wahlgang für den Baselbieter Ständeratssitz am 24. November hinter die Kandidatin Maya Graf von den Grünen. Dies beschloss die Partei an ihrer Versammlung am Donnerstag. Die EVP war am 20. Oktober mit einer eigenen Kandidatin ins Rennen um den Ständeratssitz gestiegen.

Elisabeth Augstburger landete aber erwartungsgemäss abgeschlagen auf dem letzten Platz. Sie verkündete noch am Wahltag ihren Verzicht auf den zweiten Wahlgang. Nachdem sich auch der Kandidat der SP, Eric Nussbaumer, zurückgezogen hat, stehen bis zum jetzigen Zeitpunkt die beiden Nationalrätinnen Daniela Schneeberger von der FDP und Maya Graf von den Grünen zur Wahl. Graf kann auf die Unterstützung der SP und der EVP bauen, Schneeberger wird neu von der CVP unterstützt, die im ersten Wahlgang noch auf eine Empfehlung verzichtet hatte.