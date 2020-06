Die Idee des Ortsbusses ist wieder aufgetaucht – diesmal mit Unterstützung des Kantons

Das Verdikt der Reinacher Stimmbürger war deutlich: Mit einem Nein-Anteil von fast zwei Dritteln lehnten sie 2011 einen Ortsbus ab. Dieser hätte die Westflanke der Gemeinde entlang des Bruderholzes bedienen sollen. Fast alle politischen Kräfte in Reinach hatten sich für den Probebetrieb ausgesprochen. Nur die SVP kämpfte erfolgreich dagegen.

Und jetzt ist die Idee eines Ortsbusses wieder aufgetaucht, nämlich an einer Dialogveranstaltung mit Rebbergbewohnern. Der Gemeinderat schrieb als ein Fazit des Anlasses: «Der Betrieb eines Ortsbusses soll geprüft werden.» Dazu solle ähnlich wie vor zehn Jahren dem Einwohnerrat eine Vorlage unterbreitet werden. «Es wäre falsch zu behaupten, es hätte sich in den betroffenen Quartieren in den vergangenen Jahren etwas grundsätzlich geändert», räumt Gemeindepräsident Melchior Buchs (FDP) ein. Allenfalls wirke sich die demografische Entwicklung im Quartier aus, «der Altersdurchschnitt ist wohl nicht tiefer geworden». Zudem gebe es den generellen Trend, dass man mobil sein wolle, ohne individuell motorisiert zu sein.

Was sich in den vergangenen zehn Jahren sicher geändert hat: Die Gemeinden im Birstal haben sich zur Birsstadt zusammengeschlossen. Gerade Mobilitätsfragen will man vermehrt über die eigenen Gemeindegrenzen hinweg angehen. Neulich war laut Buchs der Ortsbus in der Regionalplanungsgruppe der Birsstadt ein Thema. «Die Idee hat Potenzial», ist er überzeugt, «vor allem, wenn wir den Bus bis zum Bahnhof Münchenstein weiterziehen.» Damit wäre Reinach an die S-Bahn angeschlossen. Buchs verbindet damit aber auch eine weitere Hoffnung: Dass Münchenstein den Bus mitfinanziert.

Dort lässt Gemeindepräsident Giorgio Lüthi (CVP) aber wenig Zahlungsbereitschaft erkennen. Auf eine Diskussion über eine Verlängerung werde man sich zwar einlassen, sagt er. Aber zum Bahnhof fahre neben dem (kantonal finanzierten) Bus 63 auch der Ortsbus 58, «und den zahlen wir auch selber». 2011 hatte Münchenstein kein Interesse an einer Verlängerung bis zum Bahnhof gezeigt.