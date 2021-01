Die Integrationsfigur der Freisinnigen tritt ab: Saskia Schenker widmet sich fortan den Basler Firmen

Als Glücksfall für die Baselbieter FDP wurde sie gelobt – und das nicht nur von politischen Freunden. Nun hat sie ihren Rücktritt als Parteichefin angekündigt: Saskia Schenker will nach gut zwei Jahren an der Spitze der Kantonalpartei Ende August das Zepter abgeben, wie sie gestern in der Neujahrsmitteilung bekannt gab. Der Schritt kommt nicht überraschend: Anfang Woche trat die Politikwissenschaftlerin und Volkswirtin ihre Stelle als Direktorin des Arbeitgeberverbands Basel an; angekündigt wurde dies bereits vor einem Jahr. Eine Doppelfunktion als Verbands- und Parteichefin ist zwar formell möglich. Dennoch reifte in den vergangenen Monaten der Entscheid, das FDP-Präsidium aufzugeben. Das sei ihr nicht leicht gefallen: «Ich übe dieses Amt immer noch mit riesiger Freude aus», betont Schenker. Man glaubt ihr das aufs Wort. Mit dem Verzicht aufs Parteipräsidium werde sie ihre Rollen besser unter einen Hut bringen und sich freier äussern können, räumt sie ein.

Schenker verschwindet ohnehin nicht von der politischen Bildfläche: Die 41-Jährige verbleibt im Baselbieter Landrat, in den sie 2015 gewählt wurde. Und sie bleibt Präsidentin der FDP Sissach, die sie bereits seit 2013 leitet. «Meinen politischen Weg würde ich nicht für einen Beruf aufgeben», stellt Schenker klar. Disziplinierte Schenker folgte auf chaotischen Hofer Der Rücktritt Schenkers dürfte viele schmerzen: «Ein herber Verlust, Saskia Schenker hat die Baselbieter FDP mit viel Sensorium und Empathie geführt», kommentierte ihr Binninger Partei- und Landratskollege Sven Inäbnit auf Twitter. «Ich hätte gern mit Dir weitergemacht», liess Landrat Marc Schinzel auf demselben Kanal verlauten. Und der Arlesheimer Balz Stückelberger betont, dass die Partei heute in einem sehr guten Zustand sei. «Das ist ein Verdienst von Saskia.»

Schenker, in Reinach aufgewachsen und in Itingen wohnhaft, hat die Partei zum Jahreswechsel 2018/ 2019 Knall auf Fall und zunächst interimistisch von Paul Hofer übernommen. Ihr Vorgänger hatte die FDP während seiner gut einjährigen Amtszeit zwar personell erneuert, aber glücklos, ja chaotisch geführt. Mit Schenker an der Spitze sei Ruhe und Kontinuität in die durchgeschüttelte Partei zurückgekehrt, sagt der Birsfelder Christof Hiltmann. Dank eines transparenten und umsichtigen Führungsstils stieg sie beim Baselbieter Freisinn innert Kürze zur Integrationsfigur auf. Kritisieren kann man an der stets top vorbereiteten und disziplinierten Schenker nur eines: Dass man sie nicht kritisieren kann. Sprich: sie hat kaum Ecken und Kanten.

