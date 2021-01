Die Jagd nach Impfterminen frustriert – jetzt prüft Baselland ein besseres System

3000 neue Impftermine in zehn Minuten weg: Das lässt viele frustriert zurück. Vor allem verunsichert aber der langwierige und holprige Anmeldeprozess. Gegenüber der «Schweiz am Wochenende» kündigt der Kanton Baselland nun an, dass man eine Vor-Registrierung prüfe. Das könnte den Zeitdruck reduzieren.