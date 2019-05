Nach turbulenten Zeiten ist wieder Ruhe eingekehrt in der Kirchgemeinde Rothenfluh. Diese wurde wegen Querelen um das Pfarrehepaar gespalten. Als Folge davon traten Mitglieder der Kirchenpflege gleich reihenweise zurück, das Gremium verlor seine Handlungsfähigkeit. Bis alt Regierungsrat Erich Straumann vom Kirchenrat als Zwangsverwalter eingesetzt wurde und – teils auch mit sanftem Druck – innert bloss fünf Monate für Ordnung sorgte.

Straumann trat sein Amt Anfang Januar an und folgte auf Rudolf Beljean, der schon in gleicher Funktion gewaltet hatte. Beljean musste nach zweieinhalb Jahren jedoch einsehen, dass er auf keinen grünen Zweig kommen würde und warf das Handtuch. Der neue Verweser stand vor dem Nichts: kein Pfarrer, eine Kirchenpflege ohne Mitglieder. Erich Straumann kniete sich in die Arbeit, studierte Dossiers seines Vorgängers und machte sich ein genaues Bild darüber, was zur Spaltung der Kirchgemeinde geführt hatte. Er wollte aber keine alten Gräben aufreissen. «Wer die Zukunft planen will, muss die Vergangenheit kennen», philosophiert der 73-Jährige. Ein Neubeginn.