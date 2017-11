Es gab auf dem bz-Podium zum neuen Liestaler Bahnhof im übervollen «Guggenheim» einen kurzen Moment, in dem die Diskussion aus dem Ruder zu laufen drohte. Ein sichtlich entnervter Stadtpräsident Lukas Ott sagte in Richtung Bahnhof-Gegner und Architekt Raoul Rosenmund: «Du hast mitgemacht am Post-Wettbewerb und dich nicht durchgesetzt. Es ist degoutant, wenn du jetzt das Siegerprojekt infrage stellst. Du bist sicher nicht der Kronzeuge, wenn es um die Post geht.»

Die Szene war bezeichnend: Bei der Abstimmung über den Quartierplan Bahnhofcorso (QP) mit den drei Elementen neues Bahnhofgebäude, Bürohaus und Hochhaus geht es um viel für Liestal. Entsprechend angespannt waren die Protagonisten. Und die geplante Post spielt plötzlich eine grosse Rolle in einem Abstimmungskampf, mit dem sie eigentlich gar nichts zu tun hat.

Letzteres liegt an der Kurve, welche die Gegner von der Gruppe «starkes Liestal» in den vergangenen Monaten genommen haben: Im Vordergrund steht nicht mehr das einstige Piece de Résistance, das maximal 57 Meter hohe SBB-Hochhaus, sondern die befürchtete Konkurrenzsituation zwischen Bahnhof und Stedtli. Dazu Rosenmund: «Am Bahnhof entsteht ein zweites Zentrum mit Anziehungskraft, das den langsamen Tod der Altstadt zur Folge haben wird.» Zum neuen Zentrum zählt er auch die Post.

Ladenflächen als Knacknuss

Alt SP-Stadtrat Heiner Karrer, ebenfalls Mitglied der Oppositionsgruppe, schob als Beispiel Waldenburg nach: Dort seien die kleinen Läden in der Altstadt kurz nach dem Bau des Coop-Centers in Oberdorf verschwunden. Das mache ihm Angst für Liestal. Karrer: «Alles in allem gibt es im neuen Bahnhof-Zentrum doppelt so viele Ladenflächen wie im Stedtli.»

Diese Argumentation der Gegner nerve ihn am meisten, gab Ott auf eine entsprechende Frage von Podiums-Leiter und bz-Redaktionsleiter Bojan Stula zu verstehen: «Selbstverständlich soll am Bahnhof, wo die Erschliessung am besten ist, etwas entstehen. Wir wollen dort ein Schaufenster für die ganze Region einrichten. Aber wir alle wollen das Stedtli als Herzensangelegenheit weiterentwickeln.» Deshalb werte man derzeit auch mit viel Aufwand die Rathausstrasse auf.