Es ist bereits September im Jahr 1587, als ein nobler Herr den beschwerlichen Weg von Basel nach Augst auf sich nimmt. Sein Ziel ist aber nicht wie sonst üblich die Ergolzbrücke, über die man ins habsburgische Gebiet und zum am Rhein gelegenen «kaiserlichen Augst» gelangt, sondern die Anhöhe vor der Brücke, die schon seit Generationen «die Neun Türme» genannt wird.

Er ist bereits zum zweiten Mal hier, um sich «zur Zerstreuung», wie er schreibt, ein Bild von den eigentümlichen antiken Bauresten zu machen, die in den letzten Jahren an diesem Ort freigelegt wurden und in der Stadt zu reden geben. Der Reisende ist kein Geringerer als Basilius Amerbach, angesehener Rechtsprofessor und Basler Stadtsyndicus. Geplant hatte er seine Erkundung schon, seit ihm sein Schwager Theodor Zwinger vor zwei Jahren eine römische Scherbe aus den Grabungen von Augst geschenkt hatte. Nur war er in den letzten Jahren dermassen beschäftigt gewesen, dass sich nie die Gelegenheit zu einem Ausflug geboten hatte.

Doch nun war der zähe Rechtsstreit, den er als juristischer Vertreter der Stadt Basel seit 1585 mit dem Fürstbischof zu führen gehabt hatte, fast beendet. Auch den Umzug seiner umfangreichen Sammlung in den neuen Gebäudetrakt seines Hauses hatte er unlängst abgeschlossen, sodass endlich wieder Zeit für andere Dinge blieb. Mit antiken Ruinen hatte er sich in seiner Studienzeit in Italien das letzte Mal beschäftigt, als er 1556 in Rom weilte. Dass er 30 Jahre später in der Nähe von Basel auf ähnlich imposante Zeugnisse der römischen Kultur stossen würde, hätte er sich damals nicht träumen lassen.

«Keine guten oder schönen Funde»

Bereits im Oktober 1588 begibt sich Basilius Amerbach erneut nach Augst. Nun aber nicht mehr zu einem blossen Augenschein an der unterdessen grossflächig freigelegten Ruine, sondern um zu verstehen, um was für ein Gebäude es sich handelt. Er macht zahlreiche Notizen im Felde und vermisst die freigelegten Mauerzüge, um einen Grundrissplan zu erstellen. Während des Winters 1588/89 beschäftigt er sich eingehend mit den Ausgrabungen und verkündet dem Schaffhauser Numismatiker Johann Jakob Rüeger am 19. März 1589: «Ich glaube, dass es sich bei den freigelegten Überresten dieses grossen Gebäudes um ein Theater oder ein Amphitheater handelt.»

In seinem Brief, dem auch eine Skizze des Grundrisses beiliegt, beschreibt er detailliert die ausgegrabenen Mauerzüge, Säulenteile und Steinquader. Daneben offenbart sich auch der Geist des Sammlers, wenn er am Schluss anmerkt, dass er «keine guten oder schönen Funde» entdeckt habe, die noch intakt gewesen seien.