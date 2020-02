Die oberste Apothekerin im Baselbiet über Xanax, Dr. Google und wissbegierige Kundschaft

Welche Kundin, welcher Kunde ist Ihnen am liebsten?

Katherine Gessler: Die ideale Kundin ist wissbegierig und getraut sich, Fragen zu stellen.

Wieso ist das ideal?

Weil es unsere Arbeit erleichtert, wenn die Kunden kommunikativ sind. Zum Beispiel nach einem Spitalaustritt: Wenn die Menschen mit dem Austrittsrezept zu uns kommen, haben sie in der Regel jede Menge Fragen, die ihnen im Spital nicht beantwortet worden sind. Wir müssen ihnen dann erklären, wieso sie welche Medikamente nehmen sollen. Die lebenslange Aspirineinnahme nach einem Herzinfarkt ist so ein «Klassiker». Sobald unsere Kunden wissen, wieso das nötig ist, in diesem Fall zur Blutverdünnung, ist die Akzeptanz da.

Das heisst, die Spitäler machen ihre Aufgabe beim Austritt nicht richtig.

Das würde ich so nicht sagen. In der Akutbehandlung im Spital sind viele andere Dinge vordringlicher als das Vermitteln solcher Informationen. Aber das ist das Gute an unserer Rolle. Die Apotheke ist stets vor Ort ein wichtiger und leicht zugänglicher Ansprechpartner.

Sie schätzen die neugierige Kundschaft. Es gibt Ärzte, die sie verdammen.

Die Herausforderung sind die vielen Falschinformationen, die im Internet kursieren. «Dr. Google» kann manchmal ziemlich falsch liegen. Eine Kundin kam völlig aufgelöst zu mir, weil sie im Internet gelesen hatte, dass sich Noroviren in der Waschmaschine vermehren. Logisch, bekam sie es mit der Angst zu tun. Es braucht dann viel Überzeugungsarbeit, solche Falschinformationen richtigzustellen.