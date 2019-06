«Was wir jetzt brauchen, sind verstärkte Kooperationen»

Rahel Bänziger, Grüne «Grundsätzlich zu begrüssen ist eine Zentrierung der diversen Angebote, einhergehend mit einem Abbau von Doppelspurigkeiten und einer Konzentration auf das Nötige. Dies fordern die Grünen schon seit Jahren. Ein Neubau auf der grünen Wiese müsste jedoch vom KSBL finanziell selbst gestemmt werden. Eine Finanzierung durch den Kanton ist nicht opportun (gleich lange Spiesse für alle Spitäler) und politisch wohl kaum durchsetzbar. Zu bevorzugen wäre eine vertiefte Zusammenarbeit mit anderen Spitälern und nicht in erster Linie ein Neubau.»

Sven Inäbnit, FDP «Alle Varianten zur Restrukturierung werden es politisch sehr schwer haben, da bisherige Standorte und Angebote auf jeden Fall hart infrage gestellt werden müssen. Dies wird immer zu Widerstand einer betroffenen Anspruchsgruppe führen. Eine finanzielle Gesundung des KSBL ist aber ohne schmerzhafte Restrukturierung gar nicht mehr möglich. Dazu gilt auch weiterhin der Auftrag an die Politik, die regionale Gesundheitsversorgung zu sichern. Ob diese beiden Ziele mit einem Neubau tatsächlich am Nachhaltigsten erreicht würden, sollte zumindest geprüft werden. Sicher ist: Nur ein Spitalkonzept, das beide Kriterien erfüllt, hat in Baselland realpolitisch überhaupt eine Chance. Der Neubau als Königsweg? Zuerst müssen weitere Fakten vorliegen.»

Lucia Mikeler Knaack, SP «Es werden vier mögliche Varianten geprüft, ein Neubau auf grüner Wiese ist eine davon. Frau Stöckli befindet es aus wirtschaftlicher Perspektive attraktiv, doch es gibt auch andere Kriterien, die es zu prüfen gilt. Meines Erachtens sind noch keine Entscheide gefallen. Die SP wartet ab, was die Prüfung der einzelnen Varianten ergibt, und zieht keine voreiligen Schlüsse.»

Marc Scherrer, CVP «Ich teile die Meinung nicht, dass ein Neubau unter den jetzigen Umständen die ‹unternehmerisch attraktivste Variante› ist. Ein guter Unternehmer ist, wer bestehende Ressourcen optimal einzusetzen weiss. Mit den drei bestehenden Bauten sind wir in puncto Versorgungssicherheit und Patientennähe gut aufgestellt. Was wir jetzt brauchen, sind verstärkte Kooperationen mit privaten und öffentlichen Partnern sowie eine Effizienzsteigerung durch strukturelle Kostensenkungen wie der Reorganisation einzelner Standorte. Das KSBL soll sich in Richtung Grundversorger entwickeln, was aber eine gute Versorgungssicherheit für ältere und multimorbide Patienten garantiert.»