Die Salz-Frage auf der Rütihard bleibt offen

Der Entscheid kam für alle überraschend: Die Schweizer Salinen verzichten für mindestens 20 Jahre auf den Abbau des Salzes auf der Rütihard oberhalb von Muttenz – und das, obwohl dort die Vorbereitungsarbeiten weit fortgeschritten waren. Der Widerstand gegen die befürchtete Zerstörung des beliebten Naherholungsgebiets war zu gross geworden.

Gleichzeitig mit dem Rückzug betonten die Salinen, dass sie weiterhin an ihrer Absicht festhalten, ihre Ende 2025 ablaufende Konzession für den Salzabbau im Baselbiet verlängern zu lassen. Die Idee des Unternehmens ist, dass kommende Generationen über den Abbau der 4,5 Millionen Tonnen Salz unter der Rütihard bestimmen sollen.

Petition der FDP und der «IG Rettet die Rütihard»

Der Entscheid über die Konzessionsverlängerung ab 2026 soll noch dieses Jahr fallen, das letzte Wort hat danach der Baselbieter Landrat. Unterstützung erhalten die Salinen jetzt vom Landrat Simon Oberbeck (CVP Birsfelden). Er meint: «Vorauszusagen, wie die Lage in 20 Jahren aussieht, wäre in die Glaskugel zu schauen.» Er will sich deshalb einsetzen für eine Lösung, in der die Option Rütihard zumindest offen gelassen wird. Für Oberbeck geht es grundsätzlich um die Frage, ob das Baselbiet noch fähig sei, zukunftsgerichtete Projekte zu stemmen. «Schliesslich ist Salz unser einziger Rohstoff, und diesen Standortvorteil sollten wir nicht preisgeben.»