Des einen Kernkompetenz ist die Waldpflege, des andern das Weingeschäft. Trotz fehlender Berührungspunkte wollen die Bürgergemeinde Liestal und die Kellerei Siebe Dupf bei ihrer Zukunftsplanung zusammenspannen. Vor kurzem gab die Bürgergemeindeversammlung ihrer Regierung, dem Bürgerrat, grünes Licht dafür.

Schaut man näher hin, gibt es eine Gemeinsamkeit: Beide potenziellen Partner platzen an ihren jetzigen Standorten in Liestal aus den Nähten. Die Bürgergemeinde prüfte bereits mit der Einwohnergemeinde Liestal einen neuen, gemeinsamen Werkhof, was aber wieder verworfen wurde. Bürgerratspräsident René Steinle sagt: «Unser Werkhof an der Rosenstrasse ist nicht nur zu eng, sondern die Gebäude sind auch veraltet.»

Alte Bekannte, die schon anderes aufgleisten

Die Kellerei Siebe Dupf andererseits, die in den letzten Jahren immer wieder Auszeichnungen für ihre Weine einheimsen durfte, ist ein Opfer ihres Erfolgs. Obwohl sie bereits ihr Zentrallager an den Rand von Liestal zu Frenkendorf ausgelagert hat, ist es zu eng an der Kasernenstrasse, die Gebäude sind veraltet und das 145 Jahre alte Unternehmen ist mittlerweile umgeben von Wohnhäusern mit entsprechendem Konfliktpotenzial.