Die Sonne lockte: Ansturm auf Skigebiete im Baselbiet und Schwarzbubenland

In den vergangenen Tagen machte das Langenbruckener Skigebiet Schlagzeilen, weil kurioserweise aufgrund kantonal verschiedener Coronamassnahmen nur einer der zwei Lifte desselben Gebiets geöffnet werden konnte. Am Samstag durfte nun auch derjenige auf Solothurner Seite den Motor anwerfen.

Bereits aus der Ferne glänzt einem an diesem sonnigen Sonntagvormittag die schneebedeckte Juralandschaft Langenbrucks entgegen. Schon bevor man zum Skilift gelangt, fallen rechts und links die von Schlittelgruppen in Beschlag genommenen Hügel auf. Die grösste Ansammlung befindet sich beim Zivilschutzzentrum: Die Parkplätze sind ausgelastet. So manches Autokennzeichen trägt die Kürzel Deutschlands und Frankreichs.

Auch zum Skilift Hohe Winde in Beinwil drängen die Menschen in Scharen. «Es ist ein Chaos!», kommentiert ein Verkehrslotse. Bis es die breiten Autos auf dem schmalen Strässchen aneinander vorbei schaffen und sich die Kolonne auflöst, kann er auch nichts machen, als seinen Stumpen zu rauchen und die Situation zu beobachten.

Ein anderer Vorfall, den die Skilifte Hohe Winde am Sonntag per Facebook kommunizierten, wird wohl kaum etwas mit diesem Verkehrschaos zu tun haben. In der Nacht auf Sonntag sei eine Person mit dem Allradantriebsauto die Piste hinaufgefahren. Sie solle sich melden; andernfalls erfolge eine Anzeige bei der Polizei. Bereits am Sonntagnachmittag konnten die Skiliftbetreibenden vermelden, der Falle habe «sich geklärt».