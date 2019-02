Die Behörden schlagen Alarm und mahnen zur Vorsicht: Allein in der vergangenen Woche seien der Baselbieter Polizei zwölf Unfälle mit Rehwild gemeldet worden, teilten Polizei und Jagdverwaltung gemeinsam mit. Zwar lassen in einem Jahr um die 600 Tiere auf den Baselbieter Strassen ihr Leben – Tendenz steigend -, aber der Zeitpunkt der aktuellen Häufung der Unfälle sei ungewöhnlich, sagt der Baselbieter Jagdverwalter Holger Stockhaus.

Keine Rolle spielt für Stockhaus bei der Unfallhäufung der Rehbestand. Dieser bewege sich derzeit im üblichen, langjährigen Rahmen. Wobei Stockhaus diesen Rahmen grosszügig abstecken muss, weil er nur auf Schätzungen beruht: 3000 bis 4000 Rehe im ganzen Kanton.

Dass Wildschweine, obwohl ebenfalls zahlreich vorhanden im Kanton, weit weniger häufig Opfer von Verkehrsunfällen werden, erklärt sich Stockhaus mit deren Verhalten. Sie seien vorsichtiger, könnten Gefahren besser abschätzen und seien später nachts als Rehe unterwegs. Wieso werden Salzreste auf den Strassen plötzlich zu einer Falle fürs Rehwild, gesalzen wird bei Schneefall schliesslich seit Urzeiten? Stockhaus bleibt vage: «Eine Rolle spielen könnte dabei, dass Salz heute nicht mehr gestreut, sondern mit Flüssigkeit angereichert verteilt wird.» Für Details verweist er aufs Tiefbauamt.

Unfälle an elf Orten

Dort staunt Strasseninspektor Urs Hess etwas: «Wir haben in den vergangenen zehn Jahren nichts geändert an unserem Winterdienst-System. Wir bringen das Salz schon lange angefeuchtet auf die Strassen, damit es nicht weggewindet wird.» Eine Solelösung komme nur auf Autobahnen zum Einsatz. Natürlich, so Hess weiter, sei vergangene Woche mit den winterlichen Verhältnissen im oberen Kantonsteil etwas mehr gesalzen worden. Aber insgesamt werde heuer wegen der besseren Dosierbarkeit weniger Salz ausgebracht als früher.

Auffällig ist, dass sich die zwölf Kollisionen auf elf Orte zwischen Ettingen und Zeglingen mit Schwerpunkt Oberbaselbiet und nicht auf bekannte Hotspots wie Allschwil-Oberwil oder Bubendorf-Hölstein verteilen. Einzig in Langenbruck sei es zu zwei Unfällen gekommen, sagt Polizeisprecher Adrian Gaugler. Menschen kamen übrigens bei den Unfällen keine zu Schaden.