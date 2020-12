Die Täter töteten Ivo Borer in der Hoffnung auf eine Millionenbeute

Es ist ein Gerichtsprozess, wie ihn das Schwarzbubenland noch selten erlebt hat: Unter grösster Geheimhaltung gehen seit heute Vormittag die Verhandlungen zum Mordfall Metzerlen über die Bühne. In einer unbekannten Turnhalle stehen die Personen vor Gericht, denen vorgeworfen wird, Ivo Borer im Jahr 2010 getötet zu haben. Der Gemeindepräsident von Metzerlen-Mariastein wurde in seinem Haus in Metzerlen überfallen und zusammengeschlagen. Er starb einige Monate später an seinen schweren Verletzungen.

Anklageschriften zeigen den Ablauf der Tat

Rund zehn Jahre später kommt es zum Prozess, der in dieser und in der kommenden Woche stattfinden wird. Die Urteile sollen zu einem späteren Zeitpunkt gefällt und bekannt gegeben werden. Die Medienschaffenden haben die Möglichkeit, die Verhandlungen über einen Videostream mitzuverfolgen. Kurz vor dem Prozessbeginn wurden den Journalisten die Anklageschriften der Solothurner Staatsanwaltschaft ausgehändigt.

Diese zeigen den Ablauf der Tat: Ein 43-jähriger Serbe und ein 41-jähriger Holländer sollen sich am 14. März 2010 in die Liegenschaft von Ivo Borer begeben haben, wo sie gegen den Gemeindepräsidenten Gewalt anwendeten. «Sie fesselten den Geschädigten mit Kabelbindern und schlugen ihm mit einem kantig stumpfen bzw. scharfkantigen Gegenstand mindestens acht Mal wuchtig auf den Kopf und mindestens zwei Mal entweder mit der Faust oder mit den vorhin beschriebenen Gegenständen gegen das Gesicht und den Oberkörper.» Borer habe dadurch tiefgreifende Kopfverletzungen erlitten.

Schlüssel statt Millionenbeute

Die beiden hätten sich Zugriff zum Haus verschafft, da sie dort «Wertgegenstände und Geld in Millionenhöhe vermuteten.» Beim Durchsuchen der Liegenschaft stiessen die beiden jedoch lediglich auf einen Haustürschlüssel und Autoschlüssel, die sie erbeuteten. Draussen wartete währenddessen ein 66-Jähriger Serbe im Auto, der den beiden Haupttätern den Auftrag gab, sie zum Tatort fuhr und ihnen anschliessend zur Flucht verhalf. Er ist wegen qualifiziertem Raub angeklagt.

Dazu gekommen, die Anklage der Staatsanwaltschaft vor Gericht vorzulesen, ist der zuständige Staatsanwalt Raphael Stüdi noch nicht. Kurz nachdem der Prozess am Vormittag an einem unbekannten Ort begonnen hatte, musste er auch schon unterbrochen werden. Der Anwalt des Holländers stellte eine Reihe von Anträgen, über welche die Staatsanwaltschaft absprechen musste. So stellte der Anwalt unter anderem die Frage, ob die Beweise der Solothurner Staatsanwaltschaft zulässig seien.