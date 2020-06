Diegter Spielgeld-Fall «leider nicht so harmlos», sagt die Sicherheitsdirektorin

Mittlerweile wissen sie auch in England, wo Diegten liegt. Bis in die britische Zeitung «The Guardian» hat es der Fall der beiden Buben geschafft, die Ende April im Volg mit Euro-Spielgeld von der Fasnacht bezahlen wollten und sich darauf mit einer Anzeige wegen versuchtem Inumlaufsetzen von Falschgeld konfrontiert sahen. Einen Monat später folgte eine Befragung der Familie durch einen Polizisten in Zivil, wobei dieser Erkennungsfotos der acht- und zehnjährigen Brüder machte, um sie mit der Videoaufnahme des Volg zu vergleichen.

«Es ist offensichtlich, dass die Berichterstattung über diese Ereignisse eskaliert ist und eine Dimension angenommen hat, die in keiner Weise mehr der Bedeutung der Handlungen entspricht», sagte die Baselbieter Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer an der gestrigen Landratssitzung im Basler Kongresszentrum dazu. Tatsächlich löste der Fall im Parlament eine hitzige Debatte aus, die ganze 40 Minuten dauerte. Angestossen wurde diese durch eine Interpellation von Susanne Strub (SVP, Häfelfingen), welche die Regierung selbst als dringlich anerkannte.

Lange war unklar, ob der Junge strafmündig ist

Es war die Gelegenheit für Schweizer, zu erklären, wieso es so weit kommen konnte, dass gegen einen Achtjährigen wegen eines Offizialdelikts ermittelt wurde. Denn für Strub und weite Teile der SVP und FDP steht fest, dass die Polizei Baselland unverhältnismässig gehandelt hat. «Bitte brechen Sie alle Ermittlungen ab und entschuldigen Sie sich bei der Familie», forderte Strub. Dieser Bitte kam Schweizer allerdings nicht nach. «Das Vorgehen war richtig und verhältnismässig», hielt sie fest. Einzig, dass die Kinder fotografiert worden waren, «war im Nachhinein betrachtet nicht unbedingt nötig».