Die Schweizerfahne hängt noch vom Vorgänger. Den Rest haben Jonas Gysin und Pascal Glanzmann verändert. «Der Vorbesitzer kam letzthin vorbei und sagte, dass er wohl an die richtigen weitergegeben habe», sagt Glanzmann mit ein wenig Stolz in der Stimme. Die beiden entsprechen nicht dem Allgemeinbild eines Schrebergärtners. Glanzmann ist 33 Jahre alt und Koch von Beruf, Gysin ist Fachmann für medizinisch technische Radiologie und 27 Jahre alt. «Es ist das erste Gemeinsame, welches wir uns gekauft haben», sagt Glanzmann. «Ein Sommerwohnzimmer», präzisiert Gysin.

Das eigene Schrebergärtlein, also. Wobei, Gärtlein: Der Garten ist gross und der Aufwand dementsprechend. «Eigentlich sind wir jeden Abend gut 1,5 Stunden im Garten», sagt Glanzmann. Danach bleiben die beiden gerne etwas sitzen, grillieren, schwatzen. Ihren eigenen Rückzugsort haben sie sich in den Familiengärten Hintererli auf Prattler Boden geschaffen. «Am Anfang wars schon noch etwas fremd hier», sagt Jonas. Doch sie haben umgebaut. Und so den Schrebergarten zu etwas eigenem gemacht.

Draussen: Geranien, Holztisch und ein Cheminéeofen. So weit, so Schrebergarten. Das Häuschen drinnen: hell, shabby-chic, einladend. Hier spürt der Besuch die Handschrift der beiden. Und im Garten gehts gleich so weiter. Auf die Frage, wie viele verschiedene Gemüse-, Frucht-, Pflanzen- und Blumenarten denn genau im Garten wachsen, winken die beiden ab. Nicht weil sie nicht genau wissen, was in ihrem Garten wächst. Nein, weil es schlicht zu viele Arten sind.