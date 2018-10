Landesweit Gegensteuer gibt seit zwei Jahren der Verein Recircle. Er hat nun auch zwei Liestaler Take-aways kontaktiert. Und Nahed Razok vom «Aleppo» und Beatrice Rieder vom «herzlich» sprangen sofort auf und animierten sieben weitere Liestaler Take-away-Restaurants zum Mitmachen. Dies mit dem Resultat, dass ab sofort auch im Café Azizi, im «Falken», in der «FrischKostBar», im «livro», im «mooi», im «Neuhüsli» und im «Tapeo» das Essen im Mehrweggeschirr mitgenommen werden kann.

Und so funktioniert es: Der Gast zahlt für Schale, Teller oder Suppenbecher ein Depot von zehn Franken. Er kann den Behälter in jedem der beteiligten Take-aways erneut auffüllen oder – sogar ungewaschen – zurückgeben. In diesem Fall erhält er das Depot retour. Ein weiterer Vorteil: Die Mehrwegbehälter sind dicht verschliessbar, mikrowellen- und tiefkühltauglich. Die Liestaler Gastronomen entscheiden nach dreimonatigem Versuch über die definitive Einführung des Mehrweggeschirrs.