In einem nüchternen Hinterraum im Milchhüsli Allschwil erfüllt sich Pierre Coulin seinen Lebenstraum. Hierher lässt er sich täglich frische Milch anliefern, aus der Region, in Bio-Qualität – und unbehandelt, sodass der Rahm noch obendrauf schwimmt. «Wie früher», schwärmt der 43-Jährige. «Es ist das Paradies für mich, dass ich so tolle Rohstoffe verarbeiten kann.» Denn der promovierte Lebensmittelingenieur ist ein Tüftler, seine Käserei sein Spielplatz. Und jetzt, wo die Einrichtung steht, kann er endlich loslegen mit dem Spielen.

Die Ideen sprudeln nur so aus ihm heraus. «Mal etwas mit Kuh-, Geissen- und Schafsmilch gemischt machen, das wäre toll.» Ihm schwebt ein Zitronen-Camembert vor, oder Chutney-Joghurt, «und hoffentlich will mal jemand etwas möglichst Abgefahrenes von mir». Neulich hat er im Jura einen Bauern kennen gelernt, der auf über 1000 Metern Höhe Milch produziert. «Die ist ganz anders zusammengesetzt als diejenige vom Tiefland», schwärmt er. «Damit kann ich einzigartige Sachen machen.» Am liebsten würde er mit einem Koch herumpröbeln und schauen, wie das bei den Restaurant-Gästen ankommt.

Die ersten Frischkäse hat er bereits verkauft, «mit frischem Bärlauch, den mir ein Freund gebracht hat». Und ja, auch traditioneller Käse, etwa für Raclette und Fondue, wird bald aus seiner Käserei kommen. Wie dieser schmeckt, davon lässt er sich überraschen. Denn Käse reift überall anders, weiss er aus Erfahrung, und er zeigt auf eine milchig-durchsichtige Brühe, die er selber angerührt hat: «Das Salzbad ist das Heiligtum des Käsers.» Die ersten Laibe, die er darin gewälzt hat, holt er in einigen Tagen aus dem Keller unter dem Milchhüsli. «Dann wird sich zeigen, woran ich noch schrauben muss, damit er mir gefällt.»

Im Milchhüsli mitten im historischen Dorfkern Allschwils wurde vor vielen Jahren bereits Milch verarbeitet. Später diente der Hinterraum zum Schlachten, zum Verarbeiten von Früchten und schlicht als Lagerraum. Zur Strasse hin ist derzeit ein Laden mit einigen regionalen Spezialitäten, der knapp überlebt hat. Coulin hat alles Anfang Jahr übernommen und will daraus das Zentrum eines kleinen Milchprodukte-Imperiums machen. In seinen Verkaufsregalen soll es neben seinen eigenen Milchprodukten ausgesuchte Lebensmittel geben, von Bauern, die er selber kennt «und die ich anständig für ihren Aufwand entschädige», wie er betont. Und wenn er sich für einen italienischen Pecorino oder eine luftgetrocknete Wurst aus der Surselva begeistern kann, soll man auch das bei ihm kriegen.

Nachfrage ist da

«Ich muss einfach mal Verschiedenes kreieren und schauen, wie das ankommt», lautet seine Devise. Und er ist überzeugt: Sein hochwertiges Angebot wird ankommen. Er hat viel mit Ladenbesitzern geredet, die ähnlich Hochwertiges verkaufen. «Alle sagen mir: In Basel ist die Nachfrage nach guten, regionalen Produkten da. Es fehlt nur das Angebot.» Potenzial sieht er bei jungen Menschen, die neugierig sind auf Neues. Einer solchen Kundschaft muss er die Geschichte hinter den Produkten zeigen. Wie, das ist ihm selber noch nicht klar. Manchen reicht wohl einfach die Beschreibung «Regional». Andere möchten wissen, wer der Bauer ist, oder wollen vielleicht einen Blick nach hinten werfen, wo Coulin grad am käsen ist.

Was für sein Konzept spricht, ist historisch bedingt: In Gegenden wie der Innerschweiz oder Bern gibt es eher zu viele Käsereien. Dort hatten verarmte Bauern jahrhundertelang keine andere Wahl, als Bäcker, Metzger oder eben Käser zu werden. In der Nordwestschweiz dagegen gab es früh Verdienstmöglichkeiten in Posamenterei und Industrie. Niemand musste aus Not Käse machen. Für die Region wird «Pierres Milchhüsli» deshalb einzigartig sein, hofft er. Den personalisierten Namen hat er bewusst gewählt, damit deutlich wird, dass er seinen Käse eigenhändig herstellt. Und auf all seinen Produkten wird der Name «Allschwil» stehen.

Dass der Laden des gebürtigen Stadtbaslers in einem Vorort steht, sieht er logistisch als Glücksfall. Die Milch vom Paradieshof ist in zwei Minuten da, und der Keller wurde speziell zum Reifen von Käse gebaut.

Aber er weiss auch: Um nahe an seinen Zielpublikum zu sein, müsste sein Laden in der Stadt sein, «am liebsten im Kleinbasel», wie er sagt. Deshalb will er jetzt «Satelliten» in der Stadt aufbauen. Bereits ist er regelmässig am Matthäusmarkt und in der Markthalle. Eingefädelt hat er eine Zusammenarbeit mit kleinen Läden und Restaurants. An Festen wie «Em Bebbi sy Jazz» hat er Raclette-Stände.

Im Hinterkopf hat er die Idee, irgendwo eine Schaukäserei einzurichten, denn «damit kann man alle begeistern, von der Primarklasse bis zum pensionierten Professor». Feuer und Flamme ist er grad für seine neuste Marketing-Idee: Den traditionellen Milchmann auf App-Basis wiederbeleben, ein Mal pro Woche in einem Stadtquartier, mit Push-Meldungen, wenn er irgendwo an einem Markt ist. «Ich habe ein starkes Gefühl, dass das gut kommt», sagt er, und man merkt: Auch wenn er seine Käserei allein aufgebaut hat, kann er sich beim Erobern der Region auf ein Netzwerk berufen.

Nebenjob bleibt nötig

Produkte nicht nur herstellen, sondern überlegen, was man damit macht: Das hat ihn schon immer interessiert. Das Käsen lernte er während der Unisemesterferien auf die Alp. Den Doktortitel holte er im Bereich Lebensmittelmikrobiologie. Bald fing er an zu träumen von einem Vertriebsprojekt mit regionalen Lebensmitteln in der Region. «Aber ich merkte, dass mir dafür das wirtschaftliche Wissen fehlt.»

Also hängte er kurzerhand ein Ökonomiestudium an, übernahm einen Bauernhof im Bündner Oberland und war mit seinem Käse der «Geissenpeter». Er war dort am Aufbau einer Käserei beteiligt, ging einige Jahre ins Ausland und arbeitete für Coop und Bio Suisse im Label-Bereich.

Auch jetzt noch hat er einen Nebenjob, bei Hochstamm Suisse, um während der Anfangszeit des Milchhüsli durchzukommen. Schliesslich hat er drei kleine Kinder und eine Frau. Mehrere hunderttausend Franken hat er in die Käserei investiert, teilweise über Crowd-Funding. Wenn alles gut läuft, macht sein Geschäft in fünf Jahren Gewinn, das sieht der Business Plan so vor. «Ich habe alles 100 000 Mal durchgerechnet», sagt er – und fügt hinzu: «Theorie ist das eine, das Umsetzen dann etwas anderes.» Vor zehn Jahren hätte er sich noch nicht getraut, seinen Traum umzusetzen. «Aber ich denke, jetzt habe ich die nötige Erfahrung und auch den Mut dazu.»