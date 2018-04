Das ging schnell: Am Donnerstag wurden die Mängel festgestellt, am Freitag informiert und bereits am Montag beginnen die Arbeiten. Im Gebiet Cholholz am Ortsausgang Grellingen in Richtung Nenzlingen drohen Felsbrocken auf die Delsbergerstrasse zu stürzen. In den nächsten drei Wochen müssen deshalb dringend Sanierungsarbeiten durchgeführt werden.

Die Arbeiten finden jeweils werktags von 7 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 20 Uhr statt. Während der Arbeiten ist der entsprechende Abschnitt der Delsbergerstrasse temporär gesperrt. Die Autofahrer müssen mit Wartezeiten von ungefähr einer halben Stunde rechnen. Auch die Durchfahrt der Rettungsdienste könne nur mit Vorbehalten gewährleistet werden, teilt die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion mit. Sie empfielt deshalb, durch den hinter der Delsbergerstrasse liegenden Eggfluetunnel zu fahren. Ausserhalb der Arbeitszeiten ist die Kantonsstrasse zwischen Grellingen und Nenzlingen hingegen normal befahrbar.

Die Muttenzer Pfirter Nyfeler und Partner AG, die für den Kanton Baselland im Laufental regelmässig die Felsen oberhalb von Kantonsstrassen kontrolliert, hat im Gestein in Grellingen Klüfte von rund einem halben Meter festgestellt. «Trägt man die betroffenen Partien nicht ab, kann der Felsen in Bewegung geraten und runter stürzen», erklärt Bauleiter Richard Waite. Das spezialisierte Unternehmen Gasser Felstechnik AG aus Obwalden werde darum in den nächsten Tagen rund 100 bis 200 Kubikmeter Felsmaterial entfernen. Klüfte wie in Grellingen würden beim Juragestein zwar häufig vorkommen, sagt Waite. Eine akute Absturzgefahr sei jedoch eher selten. (HOF)