1 Wie war das Rebjahr 2018?

Es war – besonders im Vergleich mit 2017 – ein «prächtiges» Weinjahr für die Region Basel-Solothurn. Dies erklärte Rebbaukommissär Andreas Buser vom Zentrum Ebenrain in Sissach an der gestrigen Medienorientierung. 2017 gab es grosse Ausfälle. Nur 191 Tonnen betrug die Ernte damals. Der langjährige Durchschnitt liegt bei 795 Tonnen. Dies konnten die Produzenten 2018 mehr als wettmachen: Die Traubenerträge lagen mit 1026 Tonnen deutlich über dem Durchschnitt.

2 Woran liegt das?

Für die gute Ernte war das Wetter verantwortlich. Die Witterung sei vergangenes Jahr fast durchgehend günstig gewesen, erklärt der Rebbaukommissär. Ein warmer, trockener April ohne Spätfrost hat zum zügigen Wachstum der Reben beigetragen. Ein nasser Mai hat die Reben durch den trockenen Sommer gebracht. Am 19. August wurden die ersten Trauben geerntet – drei Wochen, bevor das normalerweise der Fall ist. «Es war schön, auch mal in kurzen Hosen ernten zu können», sagt Winzer Urs Jauslin dazu.

Beendet wurde die Ernte grösstenteils bereits am 10. Oktober, rund einen Monat vor dem normalen Termin. Das Wetter sorgte ausserdem dafür, dass kaum Pilze auftraten und die Kirschessigfliege fernblieb. Der Fliege, seit 2014 ein Problem für Weinproduzenten, war es zu heiss.

3 Gab es auch Probleme?

Nicht alles verlief im vergangenen Jahr reibungslos. Durch die Hitze und Trockenheit entwickelte sich in den Trauben ein höherer Zuckergehalt, wodurch der Säuregehalt sank. Da die richtige Balance zwischen Säure und Alkohol aber wichtig ist, mussten die Weinproduzenten darauf achten, die Trauben nicht zu spät zu ernten. Beginnt die Traubenlese jedoch zu früh, besteht die Gefahr, dass sich die Aromatik noch nicht entwickeln kann. Es galt also, den richtigen Zeitpunkt für die Ernte abzuschätzen.

4 Wie wirken sich diese Faktoren auf den Wein aus?

Der Zucker in den Trauben hat dazu geführt, dass die Weine des Jahrgangs 2018 einen höheren Alkoholgehalt aufweisen als in anderen Jahren. Thomas Engel, Produktionsleiter der Kellerei Siebe Dupf, empfiehlt deshalb, den Wein immer gekühlt zu geniessen. «Höchstens 16 Grad», erklärt er, auch beim Rotwein. So spüre man den hohen Alkoholgehalt weniger. Und: «Aufpassen beim Aufstehen, dann spürt man den Alkohol eben doch.»

5 Lassen sich schon Prognosen für den Weinjahrgang 2019 machen?

Eine klare Prognose könne man noch nicht abgeben, sagt Rebbaukommissär Buser. Die ersten Monate sehen jedoch gut aus. «Der warme Januar und Februar schadeten den Reben nicht, weil die Nächte trotzdem kalt genug waren», erzählt Buser. Der kalte April sorgte zwar für leichte Spätfrostschäden, diese seien aber nicht gravierend. Dass der Mai erneut sehr nass ist, sei auch positiv.

6 Wie werden die Weine gewählt, die für die Wahl zum Staatswein Baselland 2018 nominiert sind?

Eine Jury aus sechs Profidegustanten habe 63 Weine in vier Kategorien getestet, wie Paul Leisi, Präsident des Verbands der Weinproduzenten Region Basel-Solothurn, erklärt. Sie wurden auf verschiedene Kriterien geprüft und konnten eine Höchstpunktzahl von 100 Punkten erreichen. Die Durchschnittswerte aller Jurymitglieder entschieden, welche drei Weine pro Kategorie für die Staatsweinprämierung nominiert wurden. Die nominierten Weine finden Sie unten.

Ein Pinot Noir wurde falsch geliefert und musste in der Not von Hand beschriftet werden. In der Kategorie «Rote Spezialitäten» sind keine Weine vom Vorjahr, weil die Lagerung im Barrique länger dauert. Vom Jahrgang 2017 gibt es wegen der Ernteausfälle keinen nominierten Wein.