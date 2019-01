Am Mittwoch hatte die Bildungsdirektorin an der Schulleiterkonferenz der Primar- und Sekundarschulen erneut das Gespräch gesucht. Die Baselbieter Schulleiter sträubten sich bislang komplett gegen den Systemwechsel vom automatischen Erfahrungsstufen-Anstieg zum Lohn mit einem leistungsabhängigen Anteil, wie ihn die Teilrevision des Personaldekrets für das gesamte Staatspersonal vorsieht. Doch Gschwind konstatiert: «Die Schulleitungen sind noch immer sehr kritisch eingestellt. Es bleiben viele Fragezeichen.»

An den weiterführenden Schulen laufen derzeit dagegen Pilotklassen, bei denen die Lernenden ihre eigenen Computer mit in die Schulen nehmen. Lehrpersonen sollen jedoch auch auf Sekundarstufe II persönliche Standardgeräte erhalten. (sda)

An den Sekundarschulen im Kanton Baselland sollen Schüler sowie Lehr- und Schulverwaltungspersonen künftig mit persönlichen Tablets ausgestattet werden. Die konkrete Umsetzung ist in Planung. Die Digitalisierung der Schulen sei eine grosse Herausforderung, sagte Bildungsdirektorin Monica Gschwind.

Das Dekret soll Anfang 2021 in Kraft treten und sieht keine Ausnahme für das unterrichtende Personal vor. Unter Paragraf 15 steht: «Der Regierungsrat beschliesst jährlich die individuelle Lohnentwicklung der Mitarbeitenden auf Grundlage der jährlichen Mitarbeitendenbeurteilung, der Position im Lohnband sowie der zur Verfügung stehenden Mittel.» Das lohnrelevante MAG kommt also. Der einzige Unterschied zum restlichen Personal ist, dass es für Lehrer nicht schon kommenden Sommer sondern erst Mitte 2020 eingeführt werden muss, damit es 2022 erstmals auf den Lohn wirkt.

Ohne die Schulen geht es nicht

«Das ist unrealistisch», sagt Michael Weiss auf Anfrage der bz. Der Geschäftsführer des Lehrervereins Baselland (LVB) sitzt in der Arbeitsgruppe und sagt offen: «Wir tun uns immer noch schwer und haben erst erste Ideen, wie das MAG ausgestaltet sein könnte, aber kein Modell, wie es mit der Lohnentwicklung verknüpft werden könnte.»

Besonders schwierig sei etwa, wie an den Schulen zwischen einer guten (A) und einer sehr guten (A+) Bewertung unterschieden werden kann. Und auch bei der ungenügenden B-Bewertung, bei welcher der Lohn auf dem Vorjahresniveau verharrt, bemängelt Weiss einiges. «Stellt die Schulleitung bei einem Lehrer Schwächen fest, die zu einem B führen könnten, so wird natürlich sofort mit der Person an der Verbesserung gearbeitet. Bis das B lohnwirksam würde, ist die Bewertung schon wieder überholt.»

Weiss ist skeptisch, dass man sich in der Arbeitsgruppe je findet. Wobei, ein Grossteil scheint sich einig: «Niemand will den Leistungslohn und das neue MAG bei Lehrern, weder der LVB, noch die Schulleitungen oder die Schulräte», redet er Klartext. Nur weil es in einem Dekret stehe, heisse das noch nicht, dass es auch sicher zustande komme. «Am Ende kann es auch am passiven Widerstand der Schulen scheitern.»