Dokumentarfilm über die Stadtreinigung - «Das ist doch toll, was die machen»

Die Stadtreinigerinnen und -reiniger in Ihrem Film gehen mit Leidenschaft zu Werk: Ein Mann sagt zum Beispiel, dass er für eine bessere Welt kämpft. Wie haben Sie Ihre Protagonisten gefunden? Die Medienverantwortliche der Stadtreinigung hat zum Voraus Leute ausgesucht, die bereit waren, gefilmt zu werden und in die Kamera zu sprechen. Bei dem Mann, den Sie erwähnen, hat der Teamleiter gesagt: «Den musst du nehmen, der ist herrlich.» Als die Geschäftsleitung der Stadtreinigung den fertigen Film sah, war sie vom Einsatz ihrer Mitarbeiter gerührt. Sie freute sich sehr. Der Chef der Stadtreinigung, Dominik Egli, hat für das ganze Personal DVDs bestellt.

Die meisten Leute sind froh, wenn sie ihren Abfall nicht sehen müssen, Sie schauen genauer hin. Warum? Roland Achini: Begonnen hat es mit zwei Müllmännern, denen meine Frau und ich regelmässig beim Zolli-Parkplatz begegnet sind. Diese Männer haben immer so freundlich gegrüsst, dass daraus fast schon eine Freundschaft entstanden ist. Ich dachte, das ist doch toll, was die machen: Sie sammeln den Abfall ein, ohne dass wir es wirklich zur Kenntnis nehmen.

Er hat die englische Queen bei der Eröffnung der «Grün 80» gefilmt, «Surprise»-Verkäufer auf der Strasse und Flüchtlinge in Gastfamilien: Filmchronist Roland Achini begleitet seit über 40 Jahren das Leben in der Region Basel. Eben besuchte der 81-jährige Therwiler wieder die Filmtage in Solothurn. «Die Stimmung dort ist fantastisch», schwärmt Achini, der erst eine einzige Ausgabe verpasst hat.

Die Leiter der Stadtreinigung und der Basler Verkehrs-Betriebe sind die beiden einzigen Beamten, die im Film vorkommen. Interessieren Sie sich mehr für die Büezer?

Ja, schon. Ich wollte die Szene eigentlich nicht im Film lassen, aber beide danken den Stadtreinigerinnen und -reinigern darin für ihren Einsatz an der Fasnacht. Dominik Egli sagt es ganz deutlich: «Für die meisten sind es die drei schönsten Tage, für euch die strengsten.» Das wollte ich dokumentieren. Ich habe die Putzete am Mittwochmorgen gedreht, auch wenn es am Donnerstag noch schlimmer ist. Aber das Wetter war schlecht, und ich brauche beide Hände beim Drehen. Also habe ich am Mittwoch gefilmt, obwohl mir jemand angeboten hat, mit einem Schirm mitzulaufen.

Sie sind als Ein-Mann-Filmteam unterwegs: Bild, Ton, Montage, sogar die Musik – alles machen Sie selbst. Wie geht das?

Ich habe es schon immer so gemacht. Für Amateurwettbewerbe habe ich früher auch kleine Spielfilme gedreht. Aber ich habe gemerkt, dass es professionelle Schauspieler braucht, sonst ist es komisch. Ich habe deshalb beschlossen, nur noch Dokumentarfilme zu drehen. So kann ich die Menschen zeigen, wie sie sind. Mit einer digitalen Filmausrüstung ist es zudem sehr günstig.

Wollten Sie nie in das Filmbusiness einsteigen?

Überhaupt nicht. Professionelle Filmemacher haben jeweils einen Chrampf, das nötige Geld aufzutreiben. Ausserdem werden so viele Leute ausgebildet, die es oft schwer haben, ihren Beruf ausüben zu können. Ich hatte ja meinen Beruf als Chemiker in der Pharmaforschung, später als Leiter für chemische und analytische Entwicklung bei der Sandoz. Ich wollte nie etwas anderes machen. Nach der Frühpensionierung ist meine Filmtätigkeit aufgeblüht.