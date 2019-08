Im Frühjahr 2016 beschlagnahmten die Behörden in einem Clublokal in Gelterkinden zwei Spielautomaten sowie 40 Franken. Für eine tatsächliche Glücksspieltätigkeit fehlten allerdings die Beweise. Das Strafgericht in Muttenz sprach gestern den Clubbetreiber von allen Vorwürfen frei.