Dringend gesucht: 19-Jährige aus Liestal vermisst

Wie die Baselbieter in einer dringenden Vermisstmeldung schreibt, leidet die junge Frau unter kognitiven Einschränkungen und ist auf Medikamente angewiesen. Letztmals wurde sie am Freitagmorgen um 8 Uhr am Eichweg 1 in Liestal gesehen. Die Polizei bittet darum, die Frau schonend anzusprechen und Informationen zum Aufenthaltsort der Vermissten bei der Einsatzleitzentrale in Liestal zu melden.

Die Vermisste ist 1,55 Meter gross, schlank und hat lange, braune Haare. Sie trägt laut Mitteilung der Polizei braune Freizeithosen mit Seitentaschen, einen schwarzen Pullover mit weisser Schrift und graue Wildlederstiefel mit Reissverschluss. Sie hat eine Zahnspange und trägt eine graue Wollmütze.